Stati Uniti | Facebook | Twitter e YouTube pronte a testimoniare davanti alla Camera

Athletics World Cup : gli Stati Uniti vincono la prima edizione : Il campione del mondo ha battuto il tedesco Raphael Holzdeppe con 5.75m, il francese Axel Chapelle , 5.65m, e Piotr Lisek , 5.50m, . La medaglia di bronzo mondiale Shericka Jackson ha preceduto la ...

Trump vede Putin ma sfida la Ue : “É il nemico degli Stati Uniti” : «L’Unione europea è nemica degli Stati Uniti». Alla vigilia del vertice tra il presidente americano Trump e quello russo Putin, il mondo come lo abbiamo conosciuto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi si è rovesciato. Naturalmente può darsi che il capo della Casa Bianca abbia lanciato questa accusa solo come una mossa tattica, nell’ambito della dis...

Trump mette la UE tra gli avversari degli Stati Uniti - : L'Unione Europea è tra gli "avversari" degli Stati Uniti, ha dichiarato Donald Trump in onda alla trasmissione Face the Nation. Un frammento dell'intervista è stato pubblicato su Twitter. "Penso che l'...

L’ultimo Blockbuster degli Stati Uniti : Oggi chiuderanno gli ultimi due negozi in Alaska della storica società di noleggio di DVD e VHS, e ne rimarrà soltanto uno in Oregon The post L’ultimo Blockbuster degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Stati Uniti - orso apre sportello ed entra in auto per rubare caramelle - : E' accaduto nel nel Tennessee. Il proprietario ha immortalato la scena con il suo telefonino dal balcone dell'abitazione tentando di mettere in fuga l'animale. Nella vettura non era presente alcun ...

Brexit - May : “Trump mi ha detto di denunciare la Ue”/ Presidente Usa vuole migliore accordo Stati Uniti-Uk : Brexit, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di denunciare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa vuole migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:57:00 GMT)

Ecco le 60 donne più ricche degli Stati Uniti : Forbes mette in copertina per il numero del prossimo 31 agosto Kylie Jenner . L'occasione è interessante: la rivista ha stilato una classifica delle 60 donne più ricche degli Stati Uniti, che hanno ...

Cina-Stati Uniti : perché la guerra commerciale compromette la pace coreana : Ecco come Kim Jong-un puà sfruttare il contrasto tra Pechino e Washington per ottenere vantaggi economici e militari

Viaggio nella contea bianca più povera degli Stati Uniti. Che ha votato per Donald Trump : Emarginazione, denutrizione: Owsley in Kentucky è il quartiere bianco più misera degli Usa. «Una volta si stava bene: aria pulita, gente per bene». Ora i giovani sono schiavi delle metanfetamine»

Baby Trump - un pallone gonfiato per trollare il presidente degli Stati Uniti : (Foto: Andrew Aitchison / Getty Images) Un pallone gonfiato si aggirerà per le strade del Regno Unito. Con questa metafora hanno deciso di giocare alcuni attivisti, che hanno realizzato un enorme gonfiabile dalle fattezze di Donald Trump (ma con il pannolino) per dare a modo loro il benvenuto al presidente degli Stati Uniti, in visita nel Paese. L’idea è piaciuta così tanto agli inglesi che l’operazione è stata sostenuta con una ...

Gli Stati Uniti hanno riaperto il caso dell’omicidio di Emmett Till : Un ragazzo nero che nel 1955 fu rapito, torturato e ucciso: i suoi assassini non furono mai condannati e la sua morte ispirò moltissime persone a entrare nel movimento per i diritti civili The post Gli Stati Uniti hanno riaperto il caso dell’omicidio di Emmett Till appeared first on Il Post.

Cosa cambia con l’approvazione del primo farmaco a base di cannabis negli Stati Uniti : Le barriere legali per la comunità scientifica americana di studiare liberamente le proprietà medicinali della cannabis potrebbero presto essere abbattute dopo l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (Fda) statunitense del primo farmaco a base di cannabis. L’approvazione di Epidiolex, un antiepilettico, che si basa sul cannabidiolo (Cbd), il composto non psicoattivo della marijuana, è arrivata alla fine di giugno, ...

Dazi - gli Stati Uniti contro tutti - Nordea - : Non è una buona notizia nemmeno per l'economia globale, o per quella europea, o per la crescita degli utili societari. Temiamo, in effetti, che l'attuale amministrazione statunitense non stia ...