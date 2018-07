Le meccaniche da shooter di Cyberpunk 2077 sono profondamente condizionate dalle

eurogamer

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il presentarsi almeno superficialmente come un FPS ha inevitabilmente alimentato non pochi dubbi in coloro che attendevano con curiosità nuovi dettagli riguardanti. In realtà come vi abbiamo rivelato anche nella nostra anteprima il gioco è molto di più di questo.All'interno di un'intervista concessa a PCGamesN, il cinematic animation acting lead, Maciej Pietras, ha sottolineato come il gioco sia fortemente condizionatostatistiche. Ecco quanto riportato da Gaming Bolt. "Ledadalla natura RPG. Dato che ci troviamo di fronte a un gioco basato sulle statistiche, basato sull'essere un RPG, non uccidi semplicemente i nemici con un solo colpo. Puoi sempre vedere le statistiche e quanto danno hai causato. Tutto è incentrato sul sistema alla base del gioco perché se investi dei punti nelle armi a lunga gittata vuoi vedere l'effetto ...