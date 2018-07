Instagram Tv | un nuovo modo per dire le stesse cose

'Fammi una domanda' - il nuovo tormentone di Instagram si chiama Question Sticker : 'Fammi una domanda': da qualche giorno su Instagram pare che tantissimi utenti vogliano essere interrogati su qualsiasi argomento. Tra questi anche molti personaggi famosi [VIDEO] che sembrano rispondere senza riserve e senza vergogna ai tanti interrogativi posti dai fan. La nuova funzione che permette di fare delle domande si trova nel campo storie e ha il nome di Question Sticker. Per vedere qualche esempio è sufficiente entrare nelle storie ...

AVRIL LAVIGNE : ARRIVA IL NUOVO DISCO/ Su Instagram l'annuncio : "sto facendo lo shooting per la copertina" : Dopo cinque anni di assenza AVRIL LAVIGNE sta per tornare con un DISCO NUOVO, annunciato da lei stessa su Instagram. Sta infatti per iniziare il set fotografico per la copertina(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:15:00 GMT)

Gianluca Vacchi - nuovo balletto su Instagram. Fan impazziti : «Facciamolo anche noi» : Gianluca Vacchi lascia la Sardegna e fa il deejay in giro per il mondo: 'Villa in affitto a 270mila euro al mese'

Aggiungere Musica Alle Storie Instagram (Nuovo Modo Giugno 2018) : Vuoi mettere la Musica nelle tue Storie Instagram? Da oggi c’è un nuovo metodo! Come inserire Musica di sottofondo nelle Storie Instagram Inserire e Aggiungere Musica sottofondo nelle Storie Instagram Instagram Stories introduce una nuova opzione: ecco come inserire facilmente Musica e canzoni in sottofondo sfruttando il nuovo adesivo “Musica” Grandi novità arrivano ancora da Instagram, il social network […]

Instagram da oggi aggiunge chat video - effetti AR e il nuovo Esplora : Come annunciato alla conferenza degli sviluppatori F8 ad inizio maggio, Facebook ha portato un’intera suite di nuove funzionalità su Instagram che potrebbero avere un grande impatto sul modo in cui viene utilizzato il social. Sull’onda del lancio di IGTV, la TV di Instagram per i video verticali destinati solo ai creatori e non a tutti gli utenti, su iOS e Android arrivano oggi le chat video, i filtri AR personalizzati progettati da ...

Impossibile creare nuovo account Instagram : soluzioni : Può capitare che Instagram dia uno strano errore durante la creazione di un nuovo account. Si tratta di una bella scocciatura, soprattutto se siamo abituati a gestire più di un account. In questa guida vedremo quale è la causa del problema e come fare a risolverlo in pochi e semplici passi. Indice Cause del problema Soluzione nel caso in cui non è possibile creare un nuovo account Soluzione nel caso in cui esiste già un account associato Altre ...

L’inquietante nuovo video di Selena Gomez per IGTV - la tv di Instagram : la popstar in un cortometraggio horror : L'IGTV, la tv di Instagram che ha debuttato per la maggior parte degli utenti della piattaforma social il 21 giugno, può contare su un nuovo video di Selena Gomez per promuovere il suo lancio. Questa nuova funzionalità dell'applicazione permetterà agli utenti di guardare video della durata maggiore del canonico minuto, attraverso una funzione che si troverà in una scheda speciale nella parte superiore della home del proprio profilo. In quanto ...

Social : Instagram lancia nuovo servizio video per mobile : Instagram ha annunciato il lancio di Igvt, un nuovo spazio sulla piattaforma per guardare video verticali della durata massima di un’ora: lo spiega in una nota il Social, spiegando che i video sono a schermo intero e verticali per agevolare il modo in cui le persone utilizzano lo smartphone. Igvt è disponibile in tutto il mondo da oggi. L'articolo Social: Instagram lancia nuovo servizio video per mobile sembra essere il primo su Meteo Web.

Mariano Di Vaio di nuovo papà : è nato Leonardo Liam (e ha già un profilo Instagram) : Mariano Di Vaio: 'Nathan Leone aspetta un fratello' Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci aspettano un secondo maschietto dopo Nathan Leone 29enne influencer, con oltre 6 milioni di follower Instagram, Mariano Di Vaio ha annunciato al mondo di essere diventato di nuovo padre. E' infatti nato Leonard Liam, chiamato “Dodo!" da papà Mariano e da mamma Eleonora Brunacci, 30enne di ...

Naike Rivelli hot : nuovo videoclip. E su Instagram lancia la provocazione : «Eccolo - è volato da me» : Naike Rivelli non smette mai di stupire e di provocare. La figlia dell'attrice Ornella Muti è seguitissima sui social e approfitta di Instagram per farsi notare. Negli ultimi post ha...

Ariana Grande ha aperto un account Instagram tutto dedicato al nuovo album “Sweetener” : Ecco cosa ha postato The post Ariana Grande ha aperto un account Instagram tutto dedicato al nuovo album “Sweetener” appeared first on News Mtv Italia.

Romina Power : video su Instagram rivela un solitario nuovo sulla sua mano : Ben ritrovati con lo spazio dedicato a Romina Power [video], che recentemente è diventata nonna del piccolo Kay. Alcune ore fa il secondogenito Yari Carrisi ha svelato un particolare che ha attirato l'attenzione di tutti. Sull'anulare sinistro della cantante statunitense è spuntato un bellissimo anello. Un solitario che fino a qualche tempo fa non c'era. Sul suo profilo Instagram, il figlio della storica coppia ha postato un video in cui sfoglia ...

Uomini e Donne - Lorenzo lascia dei like a Sara - il nuovo fidanzato Luigi gli risponde su Instagram : Uomini e Donne anche per questa stagione è finito, ma i postumi delle scelte dei tronisti continuano a tenere banco, specialmente sui social. Sara Affi Fella ha scelto al suo fianco Luigi Mastroianni, ma a quanto pare il rivale di quest'ultimo, Lorenzo Riccardi, non si sta arrendendo, e continua a corteggiarla sui social. È nato quindi uno scontro e Luigi ha deciso di rispondere. C'è chi sente il bisogno di provocare... poi ...