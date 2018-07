Auto di giovanissimi si schianta | muore 15enne Bilancio drammatico

Verona - Auto finisce in un fossato : muore ragazzo di 17 anni - feriti altri 4 giovanissimi : Un ragazzo di 17 anni, Leonardo Bissoli, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Cerea, in provincia di Verona. Viaggiava a bordo di una macchina, guidata da un 19enne, che è uscita fuori strada e finendo in un fossato. feriti altri 3 giovani ma non sarebbero in pericolo di vita.Continua a leggere