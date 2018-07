Blastingnews

: Non capisco e non giudico. Ma quando succede questo mi domando cosa si sarebbe potuto fare, come avremmo potuto ess… - lucatrent : Non capisco e non giudico. Ma quando succede questo mi domando cosa si sarebbe potuto fare, come avremmo potuto ess… - InformazioneOK : Tragedia a Desenzano del Garda, vigile urbano si suicida sparandosi - bsnewsit : Tragedia a Desenzano: vigile si suicida sparandosi dentro al comando -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Un40enne si èto adel, oggi 12 luglio. Sono ancora sconosciute le motivazioni che hanno portato l'uomo a compiere tale gesto: nessuno si aspettava una simile, nemmeno il sindaco del paese, Guido Malinverno. Il primo cittadino ha confessato di essere sotto choc e ha dichiarato che aspettera' con ansia l'esito delle indagine affidate ai carabinieri locali. Ilaveva alle spalle ben 18 anni di servizio, ed era appena rientrato dalle ferie lavorative. Il 40enne, cosi come riportato dalle fonti di informazione locali, si sarebbeto proprio nello spogliatoio della Polizia Locale. Sul posto sono arrivati in modo repentino i soccorsi, che non hanno potuto, però, evitare la. Unache ha colpito profondamente i cittadini, con il sindaco diche ha spostato tutti gli eventi VIDEOe gli impegni ...