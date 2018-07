optimaitalia

: Smentito il concerto di Fabrizio Moro ad Avezzano: il Comune alla ricerca di una nuova data - OptiMagazine : Smentito il concerto di Fabrizio Moro ad Avezzano: il Comune alla ricerca di una nuova data - Hazismymedicine : @SerendipityNY_ Il concerto durante il quale l'hanno buttata in mezzo alla folla per tipo 2 canzoni e poi l'hanno m… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Ildiadè stato. Nessun live in città è in programma per il cantautore romano che, infatti, non ha mai annunciato la data nel suo calendario di concerti.“Al contrario di quanto riportato da alcuni siti web e quotidiani, si specifica che venerdì 10 agostonon si esibirà in piazza Risorgimento ad” si legge nella nota stampa divulgata nelle scorse ore in seguito all'annuncio dello spettacolo da parte del.Ilaveva approvato negli scorsi giorni un live diadprevisto per il 10 agosto ma dal calendario del tour dinon risulta.Con il provvedimento dell’esecutivo comunale e la delibera di giunta comunale numero 144 del 4 luglio, era stata comunicata la presenza ditra i cantanti di fama nazionale proposti dall’agenzia Arte e spettacolo per l’esibizione in Piazza ...