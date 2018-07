Multe fino a 400 euro per gli automobilisti che gettano cartacce dal finestrino

Giro di vite contro gli ambulanti in spiaggia Multe fino a 7000 euro a chi compra : Multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticati sulla spiaggia.

Lavoro - stop a busta paga in contanti : dal primo luglio previste Multe fino a 5 mila euro : stop alla busta paga in contanti. Il primo luglio entra in vigore il divieto, previsto dall’ultima legge di Bilancio, per il pagamento in contanti, da parte dei datori di Lavoro, delle retribuzioni e degli anticipi. L’obbligo della tracciabilita' si applica a tutti i tipi di rapporto di Lavoro ad esclusione di quelli riguardanti i lavoratori domestici, come badanti, baby sitter e colf, e di quelli con la Pubblica Amministrazione,per la cui ...

Milano - stop ai diesel dal 2019 : telecamere e Multe contro i mezzi a gasolio (fino a Euro 3) : Il sindaco Sala: «Si tratta di una misura delicata ma necessaria». Si parte con i diesel Euro 0, 1, 2 e 3. A ottobre 2019 toccherà ai diesel Euro 4

Stop stipendio in contanti/ Dal 1° luglio si rischiano Multe fino a 5.000 euro : Stop agli stipendi in contanti dal 1° luglio. I trasgressori rischiano una multa fino a 5.000 euro. Sono previste anche delle eccezioni per cui si potrà usare ancora il contante(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:12:00 GMT)

