“Cristiano Ronaldo sicuramente alla Juventus” | l’ex fidanzata di CR7 svela il sogno

“Cristiano Ronaldo va alla Juventus?” Rakitic e Modric ridono alla domanda della giornalista : ecco spiegato il motivo [VIDEO] : Modric e Rakitic se la ridono ai Mondiali di Russia 2018, prima di un allenamento con la loro Croazia, quando gli viene chiesto un commento su Cristiano Ronaldo alla Juventus-- Sembra ormai fatta: manca solo l’annuncio che ufficializzi Cristiano Ronaldo come nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante portoghese, dopo la vittoria della Champions League, ha annunciato di voler lasciare il Real Madrid, per iniziare una nuova avventura, ...

Nicola Amoruso : “Cristiano Ronaldo? Quasi fatta - ma alla Juve potrebbe non bastare” : Nicola Amoruso è stato il bomber “girovago” per eccellenza. Per lui ben tredici maglie diverse in Serie A, una marea di reti segnate e quella cattiveria agonistica che ha fatto innamorare ogni piazza in cui abbia giocato. L’attaccante, durante la sua lunga carriera, si è tolto anche lo sfizio di scendere in campo in due finali di Champions League, entrambe perse dalla Juventus contro il Borussia Dortmund ed il Real Madrid. Una concorrenza ...

“Cristiano Ronaldo alla Juventus?” - la risposta di Salvini fa discutere : Le ultime ore sono caldissime in casa Juventus con la trattativa che riguarda il trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore sono arrivate alcune dichiarazioni anche di Matteo Salvini che hanno fatto discutere come riporta l’Ansa: “quale squadra tifo ai Mondiali? A me vanno bene tutte, tranne la Francia… Già la simpatia era bassa, ma di recente si è ridotta ancora di più. Cristiano Ronaldo alla ...

Juventus : “Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino” - l’indiscrezione è clamorosa : Arrivano sempre più conferme sulla trattativa del secolo, la Juventus sta per mettere la mani su Cristiano Ronaldo, una trattativa shock e che rischia di stravolgere tutto il mercato. Il club bianconero è pronto a versare nelle casse del club bianconero tra i 100 ed i 120 milioni di euro, per il fuoriclasse portoghese pronto un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro a stagione. Si avvicina dunque un colpo pazzesco ed in grado di portare ...

“Cristiano Ronaldo è della Juve” : il Real Madrid ha accettato l’offerta bianconera - sembra tutto fatto [DETTAGLI] : Il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro della Juventus per lasciar partire Cristiano Ronaldo. E’ quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ che conferma le voci secondo cui i bianconeri sono vicini al pallone d’oro per cui sarebbe pronto un contratto quadriennale da 30 milioni a stagione. L’attaccante portoghese è vincolato ai campioni in carica della Champions da una ...

Cabrini : “Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe un grande colpo mediatico” : Cabrini a tutto campo. Sulla suggestione Cristiano Ronaldo alla Juve. “sarebbe un grande colpo mediatico –ha affermato Cabrini-. Sicuramente per la Juve significherebbe anche un incremento di introiti a livello di sponsorizzazioni. Avere in squadra C. Ronaldo comporta una grande spesa per il suo ingaggio, ma questi soldi poi ti rientrano. Quando si va ad acquistare un giocatore così, conosciuto in tutto il mondo, si ha un tornaconto a ...

Mondiali Russia 2018 – Federer e una passione… mondiale : “Cristiano Ronaldo fantastico! Le mie favorite sono…” : Non solo tennis per Roger Federer. Il campione di Basilea ha dato il suo punto di vista sui Mondiali di Russia 2018, elogiando la sua Svizzera e la prova di Cristiano Ronaldo Non solo tennis! Roger Federer è anche un grande appassionato di calcio e in passato ha ‘rischiato’ di fare anche il calciatore. Il campione di Basilea ha parlato dei Mondiali di Russia 2018, nei quali ha esordito la sua Svizzera con un ottimo pareggio ...

Clamorosa bomba dal Portogallo : “Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid - possibile futuro in Italia” : Il calciomercato è appena nella fase iniziale ma le trattative possono considerarsi già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria della terza Champions League consecutiva adesso sembra proprio destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record in edicola giovedì l’attaccante portoghese avrebbe già deciso di lasciare i Blancos ma potrebbe ...