Ora che Di Battista ama il verde | vedere #maglietterosse gli fa perdere la memoria

Il dolce far niente dei parlamentari : e Ora arriva anche la (lunga) pausa estiva : Dopo tre mesi di crisi di governo, venti giorni di commissioni e prime settimane di nulla cosmico tra Montecitorio e Palazzo Madama, in arrivo anche la lunga pausa estiva. Che, dopo il record assoluto raggiunto l'anno scorso, si preannuncia ancora lunghissima. E pazienza per la narrativa dell'emergenza...Continua a leggere

Dalla Dolce vita alle buche di Roma : 'Ora chiedo i danni al Comune' : Dato di cronaca: in 54 anni di pazzesca carriera, per questa icona della Dolce vita con incursioni negli Anni di piombo, è il ricovero 163. Il più surreale e beffardo. Rino, come stai? 'Mi sento ...

Juventus - Allegri scatenato : “c’è ancOra posto in bacheca…” : “Si comincia. Come ogni anno , conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!”. E’ questo il messaggio sui social dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, inizia la nuova stagione per i bianconeri che si preannuncia piena di aspettative. La pressione per il tecnico sarà altissima in particolar modo per il probabile arrivo di Cristiano Ronaldo, la ...

Tour de France 2018 - cronometro a squadre : a che Ora parte Vincenzo Nibali? Programma e tv : come seguire lo Squalo : Oggi lunedì 9 luglio si disputa la cronometro a squadre del Tour de France 2018: le formazioni saranno impegnate lungo i 35,5 chilometri attorno a Cholet in quella che sarà a tutti gli effetti una frazione determinante per le sorti della Grande Boucle. La classifica generale uscirà stravolta dopo questa prova contro il tempo, la terza tappa riscriverà gli equilibri tra i big che puntano alla conquista della maglia gialla ma si partirà con una ...

Carlo Vanzina - Martedì i funerali/ Massimo Ferrero ricorda l'amico : "Italia che lavOra e sorride" : Carlo Vanzina, Martedì i funerali in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:50:00 GMT)

La Battaglia degli Chef : Rai2 punta ancOra sul cooking show : L'annuncio dei casting per La Battaglia degli Chef Dopo anni di indigestioni, il genere sta mostrando i primi segni di cedimento. Tuttavia nella prossima stagione Rai 2 è pronta a sfornare l’ennesimo cooking show. Così. archiviate le fatiche “dolci” de Il Più Grande Pasticciere (forse perchè non prodotte da Endemol o Banijay che in Rai imperversano?), sulla rete diretta da Andrea Fabiano arriverà una gara tra Chef a 360° ...

Era Ora : la prima batteria per iPhone che si ricarica con il cavo lightning : (Foto: Belkin) È l’alba di una nuova era per tutti i proprietari di iPhone e iPad costantemente in ansia per l’autonomia residua dei propri gadget: il produttore di accessori Belkin ha infatti messo in commercio in queste ore la prima power bank dedicata agli smartphone e ai tablet della casa di Cupertino e in grado di ricaricarsi con lo stesso cavo normalmente utilizzato per caricare questi ultimi. L’aggeggio è l’ultimo ...

Calendario Mondiali 2018 - quando si giocano le semifinali e su che canale vederle? Date - programma e Orari : Domani si comincia. Siamo alla stretta finale. I verdetti dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia sono arrivati. Francia, Belgio, Inghilterra e Croazia hanno staccato il biglietto per le semifinali e si affronteranno per contendersi i due posti per l’atto conclusivo. L’incrocio tra francesi e belgi era imprevedibile alla vigilia, pensando a quanto fatto dai Diavoli Rossi contro il Brasile. Se, infatti, il successo ...

Cristiano Ronaldo - leggenda vivente per l’intera isola di Madeira : aeroporto - museo e due statue che fanno ancOra discutere : Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti e anche più belli del mondo. Sull’isola di Madeira, dov’è nato, è praticamente osannato come un dio. Nel 2016, l’attaccante ha aperto sull’isola il Pestana CR7 Hotel, in una joint-venture con Pestana, gruppo alberghiero di Madeira: l’hotel dà ai suoi ospiti un assaggio dello stile di vita del calciatore, con circuiti fitness personalizzati, Jacuzzi all’aperto e una spettacolare piscina con vista ...

Ora Salvini vuole chiudere i porti anche alle navi militari : Il ministro Salvini vuole chiudere i porti alle navi militari europee Berlino, 9 lug - (Agenzia Nova) - L’Italia intende negare alle navi delle missioni internazionali nel Mediterraneo di sbarcare migranti nei suoi porti. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto domenica su Twitter che s

L’OPAC dice che nell’attacco chimico di Douma - in Siria - fu usato il cloro - ma per Ora non sono state trovate tracce di agenti nervini : Venerdì è stato diffuso il rapporto preliminare dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) sull’attacco aereo compiuto lo scorso 7 aprile a Douma, città Siriana allora controllata dai ribelli e poi conquistata dal regime del presidente Siriano Bashar al The post L’OPAC dice che nell’attacco chimico di Douma, in Siria, fu usato il cloro, ma per ora non sono state trovate tracce di agenti nervini appeared first ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Modifiche? MigliOrare significa solo aggiunte. Il M5s non arretrerà sulle norme” : Le modifiche significano solo aggiunte e modi per annacquare il Decreto Dignità. Lo dice, anzi lo ripete, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in vista dell’avvio dell’iter parlamentare che da domani porterà in Aula per la prima volta un provvedimento legislativo del governo Conte. Nei confronti del Decreto sono state espresse numerose critiche da parte delle associazioni di categoria dei datori di ...

Francia-Belgio - Mondiali 2018 : quando si gioca e su che canale vederla in tv? Orario e programma : Francia-Belgio sarà la prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio, in programma martedì 10 luglio (ore 20.00). Le due squadre si affronteranno per un posto nell’atto conclusivo di Mosca che assegnerà il titolo iridato: si preannuncia una partita particolarmente accesa e vibrante, aperta davvero a ogni risultato e che sicuramente regalerà grandi emozioni vista la tipologia di gioco che le due squadre sono solite esibire in campo. --Tra l’altro ...

LavOrare stanca - quando - come e perché : Nessuno tra i lettori di questo articolo può avere vissuto l’esperienza di raccoglitore di caucciù in Congo per gli interessi del sanguinario Leopoldo II re del Belgio e, tantomeno, ha sperimentato la fatica di costruire una piramide nell’Egitto dei Faraoni. Sono periodi storici ormai lontani, eppure il lavoro e ancora di più la sua mancanza stancano. Nel caso degli esempi paradossali sopra citati e in situazioni simili la mancanza di libertà e ...