Di Maio accelera sul taglio del cuneo fiscale | Si può fare anche nel decreto

(Di venerdì 6 luglio 2018) "Il passo successivo adesso è abbassare il costo del lavoro sui contratti stabili. E possiamo farlonelDignità durante il dibattito parlamentare". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, a 'Stasera Italia' su Rete4."È' chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se vogliamo tornare indietro al Jobs act, per me non va bene. Voglio licenziarlo il Jobs act, lo voglio mandare a casa con queste norme. Se invece si vuole migliorare ildignità il M5S sarà disponibile", ha aggiunto Di