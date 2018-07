Noemi Matrimonio con Gabriele Greco e un incontro misterioso Wind Summer Festival 2018

Nuovi dettagli sul matrimonio di Noemi con Gabriele Greco : data e location delle nozze : Conto alla rovescia per il matrimonio di Noemi con Gabriele Greco: dopo numerose indiscrezioni, la coppia si giurerà amore eterno il prossimo mese! Dopo dieci anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di fare il grande passo e di sposarsi quest'estate. Inizialmente previsto per il 22 giugno, il matrimonio di Noemi con Gabriele Greco ha subito uno slittamento. Le celebrazioni sono in programma il prossimo 20 luglio. Intervistata da Vanity ...