Roma | traffico in tilt dal Gra alla Pontina | mattina di caos sulle strade

Autostrada A1 Roma-Napoli chiusa : tir in fiamme - traffico bloccato a Valmontone : traffico bloccato e code in aumento sulla A1 Roma-Napoli. In Autostrada, al chilometro 585+300 all'altezza di Valmontone, è andato a fuoco un tir carico di materiale plastico. Al momento...

Viabilità : Traffico intenso su GRA e Roma-Fiumicino : Roma – Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in interna si rallenta a tratti dalla Bufalotta all’Appia e più avanti all’altezza della Roma-Fiumicino. In esterna code ugualmente in prossimità dello svincolo per la Roma-Fiumicino. Qualche rallentamento anche all’altezza della Pisana per via della chiusura della complanare. A24 Sul Tratto urbano della A24 si rallenta da viale Palmiro Togliatti alla Tangenziale est in ...

Grillo - show in auto a Roma : "neanche una buca"/ Video - il "moralizzatore del traffico" bacchettato in rete : Grillo, show in auto a Roma: secondo il fondatore del M5s non ci sarebbero buche nella Capitale. Ma la rete bacchetta il "moralizzatore del traffico".(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:16:00 GMT)

Grillo 'moralizzatore traffico' di Roma - qui non vedo buche : ... in macchina mentre sembra lasciare Roma, si veste del ruolo di "moralizzatore del traffico" e, microfono alla mano, dà indicazioni ai passanti senza disdegnare riferimenti alla politica e all'...

Roma - macumba ai carabinieri che indagavano su di loro : 9 arresti per traffico internazionale : Facevano la macumba - riti che richiamano auspici malefici - agli investigatori per tenerli lontani dai loro affari. E poi per garantirsi la piena riuscita dei loro traffici non si negavano neanche la ...

Roma - traffico di cocaina dal Sud America/ Video - 9 arresti : trasformavano la droga in crema inodore : Roma, traffico di cocaina dal Sud America. Video, 9 arresti: trasformavano la droga in crema inodore. 17 kg di droga e 60.000 euro di contanti sequestrati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Roma. Traffico internazionale di cocaina 9 misure cautelari : Su richiesta della Dda di Roma, i Carabinieri hanno arrestato 9 persone. Quattro indagati sono finiti in carcere mentre cinque sono

Roma - smantellato traffico di cocaina - 9 arresti : droga negli shampoo e riti della Santeria cubana : smantellato nella Capitale un traffico internazionale di cocaina. I carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Roma, stanno dando esecuzione a una ...

Roma - chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry : troppe buche : Roma, chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry: troppe buche La presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, lo ha annunciato durante il Consiglio locale. Nel frattempo saranno abbattuti i pini che, con le loro radici, hanno provocato i dislivelli nell’asfalto Continua a leggere L'articolo Roma, chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry: troppe buche proviene da NewsGo.

Roma - primo ok in Comune al pedaggio anti-traffico in centro : Roma, primo ok in Comune al pedaggio anti-traffico in centro Roma, primo ok in Comune al pedaggio anti-traffico in centro Continua a leggere L'articolo Roma, primo ok in Comune al pedaggio anti-traffico in centro proviene da NewsGo.

Dazio anti traffico a Roma anche per i residenti - si potrà pagare fino a 360 euro l'anno : Se la delibera verrà approvata in Consiglio comunale – cosa che dovrebbe avvenire entro l'estate – i cittadini Romani dovranno pagare un pedaggio per entrare con le loro auto all'interno dell'area dell'Anello Ferroviario. Ad avanzare la proposta è stato il presidente della Commissione capitolina trasporti, Enrico Stefàno del Movimento Cinque Stelle, che su Twitter scrive: "Via libera stamattina in Commissione ...

Cassia Bis Roma : donna si getta da cavalcavia e centra furgone/ Ultime notizie : tragico suicidio e traffico ko : Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Roma - traffico di rifiuti tossici - denunciata una famiglia rom : giro d'affari da 100 mila euro : Un'indagine approfondita da parte della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di scoprire un'associazione criminale dedita ad attività illegali nel settore dei rifiuti pericolosi. Nell'ambito di ...

Stadio Roma - 'Meno traffico senza ponte' : ecco i pareri falsati dai privati : Da una parte i documenti ufficiali, scritti dalla Eurnova di Parnasi e protocollati alla conferenza dei servizi; dall'altra le conversazioni private, in cui gli stessi manager della società squassata ...