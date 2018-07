DETOX | LA DIETA DELLE STAR Dimagrire in dieci giorni | lo studio di Mark Hyman alla sua

Dieta DETOX o disintossicante : come depurare l’organismo velocemente - ecco 10 alimenti consigliati : La Dieta detox o disintossicante è una Dieta “lampo”: ha lo scopo di depurare l’organismo da scorie e tossine esogene, create da stress, inquinamento, cure farmacologiche, alimentazione scorretta, assumendo cibi che aiutano a fare “pulizia” e a disintossicare l’organismo. Sentirsi appesantiti, infatti, può essere una spiacevole conseguenza dell’alimentazione scorretta e di uno stile di vita sedentario: ci sono però 10 alimenti ...

Dieta DETOX - 10 giorni per tornare in forma : Se ci si impegna per davvero, sono sufficienti dieci giorni per disintossicarsi e perdere sensibilmente peso. È la promessa dell’americano Mark Hyman, medico, ricercatore, educatore, attivista e autore di fama internazionale, considerato tra i pionieri nell’ambito della medicina funzionale. Nel suo nuovo libro La Dieta detox in 10 giorni (edito da Mondadori), spiega cosa occorre fare per ristabilire l’equilibrio glicemico, bruciare grassi ...

Dieta DETOX - aglio e cipolla per disintossicarsi : aglio e cipolla sono ottimi alleati per potenziare la Dieta Detox e depurare l’organismo. Questi alimenti infatti favoriscono l’eliminazione delle scorie che intasano il nostro corpo e svolgono un’azione disintossicante su intestino, sangue e fegato. Pochi lo sanno, ma i bulbi possono aiutarci a tornare in forma in breve tempo, drenando i liquidi in eccesso nell’organismo, sgonfiando la pancia ed eliminando i cuscinetti ...