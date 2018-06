Cancelo alla Juve | è ufficiale

Cancelo alla JUVENTUS/ Affare ufficiale : è un calciatore bianconero - ma ha già fatto arrabbiare i tifosi! : CANCELO ALLA JUVENTUS, visite mediche stamattina per il portoghese ex Inter, nuovo acquisto bianconero: 40 milioni subito al Valencia per averlo ALLA JUVENTUS(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 00:11:00 GMT)

Mercato - ufficiale Cancelo alla Juve. Napoli vicinissimo a Lainer : ROMA - La settimana scorsa è stata quella dei centrocampisti, in questa è iniziata corsa al difensore. Juventus e Napoli si sono già mosse per sistemare le corsie, altri invece possono essere i ...

Ufficiale - Cancelo alla Juventus per 40 - 4 milioni : contratto di 5 anni : Joao Cancelo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Lo ha reso noto la società bianconera con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Per aggiudicarsi le prestazioni sportive del laterale la Juventus ha trovato un accordo con il Valencia per 40,4 milioni di euro. Cifra che potrà essere pagata nel corso di tre esercizi. Gli […] L'articolo Ufficiale, Cancelo alla Juventus per 40,4 milioni: contratto di 5 anni è stato ...

Cancelo alla Juventus - oggi visite mediche e firma per il laterale portoghese : Ancora poche ore e poi João Pedro Cavaco Cancelo sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Nel giorno di mercoledì 27 giugno il laterale che l'anno scorso ha militato nell'Inter si sottoporrà prima alle visite mediche e poi si recherà presso l'area della Continassa per la firma sul nuovo contratto che lo renderà di fatto un giocatore bianconero. C'è curiosità sportiva dietro all'affair; l'anno scorso, infatti, con la maglia della Beneamata ...

Cancelo alla Juventus/ Visite mediche stamattina - 40 milioni subito al Valencia : Cancelo alla Juventus, Visite mediche stamattina per il portoghese ex Inter, nuovo acquisto bianconero: 40 milioni subito al Valencia per averlo alla Juventus(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:46:00 GMT)

Cancelo alla JUVENTUS/ Affare fatto col Valencia - domani sarà a Torino per firmare : CANCELO ALLA JUVENTUS: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Inter - arrivato Nainggolan. Cancelo a un passo dalla Juve : Ecco le sue parole a Sky Sport: 'Nainggolan è la turbina che ci mancava, la vampata. Il fatto che quando sia stato messo sul mercato abbia scelto noi mi fa molto piacere, ha tutto per battersi contro ...

Cancelo alla Juventus/ Affare fatto col Valencia - visite mediche già mercoledì? : Cancelo alla Juventus: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Cancelo alla Juventus/ Trattativa ad un passo dalla chiusura - al Valencia 38 milioni di euro : La Juventus è ad un passo dall'acquisto di Cancelo, esterno portoghese attualmente in forza al Valencia. alla compagine spagnola offerti 38 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:21:00 GMT)

Cancelo alla Juventus/ Allegri vuole il portoghese - ma con il Valencia non c'è ancora accordo : Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:53:00 GMT)

JOAO Cancelo alla JUVENTUS/ L'affare si chiuderà nel weekend : ecco le cifre e la contropartita tecnica : Continua la trattativa tra JUVENTUS e Valencia per chiudere L'affare CANCELO. L'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Cancelo alla Juventus e l’Inter prepara la “vendetta” contro il Valencia : Inter alle prese con diverse trattative di mercato, alcune delle quali si intrecciano con i rivali della Juventus, come quella per Cancelo… Un’Inter vendicativa, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Il club nerazzurro infatti, non avrebbe gradito il trattamento ricevuto dal Valencia in merito alla trattativa per Cancelo. Dapprima nessuno sconto effettuato ai nerazzurri, poi l’accordo in procinto di ...

Joao Cancelo alla Juventus/ Affare che procede spedito - l'esterno spinge per l'approdo in bianconero : Continua la trattativa tra Juventus e Valencia per chiudere l'Affare Cancelo. l'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Juventus - dalla Spagna : Cancelo ad un passo. Il Valencia abbassa le pretese : Cancelo ORMAI AD UN PASSO- Tutto pronto per il passaggio di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Superdeporte“, la società bianconera sarebbe ormai ad un passo dal terzino portoghese. ARRIVA IL SI’ DEL Valencia Dopo il sì del giocatore, pronto a sposare totalmente il progetto bianconero, anche il Valencia sarebbe pronto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Cancelo ad un ...