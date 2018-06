: #Mons.Capella,accusa chiede oltre 5 anni - CyberNewsH24 : #Mons.Capella,accusa chiede oltre 5 anni - TelevideoRai101 : Mons.Capella,accusa chiede oltre 5 anni -

Cinquee 9 mesi di reclusionea una multa di 10 mila euro. E' la richiesta dell'formulata al processo in Vaticano per.Carlo Alberto. Per l'ex diplomatico della Santa Sede, che ieri ha ammesso le sue responsabilità, le accuse sono di detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Il tribunale vaticano è ora riunito in camera di consiglio. La decisione dei giudici è attesa a breve.(Di sabato 23 giugno 2018)