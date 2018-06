Cern | Gianotti | “Dal 2021 un acceleratore più potente”

Oggi a Potenza incontro con Fabiola Gianotti : la direttrice del Cern sul bosone di Higgs : La direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, sarà a Potenza nella sede Unibas in via Nazario Sauro (aula magna) per tenere un incontro divulgativo dal titolo ‘Il bosone di Higgs e la nostra vita’. Al termine della conferenza, alle 16 circa, la direttrice incontrerà la stampa. Il Cern, il più grande laboratorio di fisica delle particelle elementari e tra i più prestigiosi al mondo organizza ogni anno in Europa (in collaborazione con il ...

Gianotti - prima direttrice del Cern 'Napoli - grande scuola di Fisica' : Cortese ma ferma anche sulla politica: 'Non sono qui per esprimermi su temi non correlati alla ricerca', ma la scienza non ha barriere né pregiudizi. Infine, ancora le donne: quante sono?'Il 12 per ...