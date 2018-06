Bari | processi sospesi | Bonafede | ' Tutti sapevano' Polemica tra Anm e ministro della

Bari - decreto del governo : processi sospesi fino al 30 settembre perché il Tribunale è inagibile : Il governo corre ai ripari per dare una prima risposta all’emergenza del Palagiustizia di Bari , dichiarato inagibile da quasi un mese per rischio crollo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del titolare della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge con l’obiettivo di smantellare la tendopoli sotto la quale, da fine maggio, si stanno celebrando le udienze. Il provvedimento dispone la sospensione dei processi fino ...

Bari - processi in tenda dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia : “Quaranta gradi e zanzare”. E se piove rischio allagamento : Il caldo torrido, le zanzare e il rischio che i disagi continuino, ma al contrario, nel caso in cui arrivasse la pioggia. A Bari è emergenza dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia , perché nelle tre tende allestite nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici si svolgono circa 200 udienze al giorno di rinvio dei processi penali. Tutte velocissime: aperte e chiuse con aggiornamenti a “date ...

