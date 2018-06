22 Giugno 2018 Violenti Temporali in Adriatico

Dal 30 Giugno al 3 luglio il Festival au Désert 2018 a Firenze : PROGRAMMA: SAB 30 giugno, dalle 19.00 VOCABOLARIO MONDO EYO 'NLE BRASS BAND , Benin, - DJ KHALAB DOMENICA 1 luglio, dalle 19.00 incontri, workshop, cibo, visual, artigianato BABA SISSOKO , Mali, - ...

Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno 2018 : Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno 2018 Oroscopo di oggi Ariete Non pensate alle questioni amorose che vi affliggono durante le ore di lavoro e questo per non complicare le mansioni. Potreste infatti commettere un qualche errore di non poco conto. Cercate di ...

Ascolti TV | Venerdì 22 Giugno 2018. Serbia-Svizzera 24%; Ora O Mai Più 20.1% : Amadeus Su Rai1 – dalle 20.45 alle 0.31 - Ora o Mai Più ha conquistato 3.272.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.439.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Thor – The Dark World ha interessato 1.025.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 la partita Serbia-Svizzera ha intrattenuto 4.987.000 spettatori (24%). A seguire Tiki Taka Russia raccoglie .000 ...

Previsioni 10eLotto 5 minuti con 4 numeri per il 23 Giugno 2018 : Previsioni 10eLotto 5 minuti, pronostico elaborato con quattro numeri in gioco, valide dal concorso 120 del 23 Giugno 2018 fino a fine giornata. Le Previsioni 10eLotto 5 minuti gratis di oggi sono composte da tre terzine, per la sorte del uno, due e tre numeri vincenti. Le Previsioni sono valida per tutto il giorno, dal momento che vengono pubblicate fino […] L'articolo Previsioni 10eLotto 5 minuti con 4 numeri per il 23 Giugno 2018 ...

PRONOSTICI MONDIALI 2018 / Scommesse e quote : focus su Belgio Tunisia (23 Giugno - gironi F-G) : PRONOSTICI MONDIALI 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi sabato 23 giugno nei gironi F-G. La nostra analisi e le favorite per i tre match odierni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:50:00 GMT)

RISULTATI MONDIALI 2018 / Classifica gironi F-G : gli "italiani" di oggi - diretta gol live score (23 Giugno) : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi F-G, diretta gol live score delle partite. Altre tre sfide in programma oggi sabato 23 giugno, spicca Germania Svezia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:48:00 GMT)

Ascolti tv venerdì 22 Giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ora o mai più, terza puntata (live) - iniziata alle 21.40 - ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Thor: The dark world (iniziato alle 21.50) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 La grande storia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Le verità nascoste ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Serbia - Svizzera ha registrato un ...

Ascolti TV | Venerdì 22 Giugno 2018 : Amadeus Su Rai1 Ora o Mai Più ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Thor – The Dark World ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la partita Serbia-Svizzera ha intrattenuto .000 spettatori (%). A seguire Tiki Taka Russia raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti ...

Previsioni VinciCasa del 23 Giugno 2018 : Previsioni VinciCasa, proposta con 4 colonne secche, valida per i prossimi tre concorsi, a partire dal 23 Giugno 2018. Le Previsioni VinciCasa di oggi sono composta da 4 colonne secche, le Previsioni sono valide per i prossimi tre concorsi a partire dalla data odierna. Le colonne proposte sono state elaborate su base statistica, prendendo in considerazione i numeri più frequenti […] L'articolo Previsioni VinciCasa del 23 Giugno 2018 ...

Previsioni MillionDAY del 23 Giugno 2018 : Previsioni MillionDAY di oggi, sono composte da cinque colonne e sono valide per le tre prossime estrazioni a partire dal 23 Giugno 2018. Le Previsioni MillionDAY proposte sono composte da CINQUE colonne elaborate su base statistica, considerando i numeri più frequenti e i numeri più ritardatari, ritardo storico e indice di convenienza. Si consiglia di giocare le Previsioni per tre […] L'articolo Previsioni MillionDAY del 23 Giugno 2018 ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Le verità nascoste | Dati Auditel 22 Giugno 2018 : Cosa ci dicono i Dati riguardanti gli Ascolti tv di ieri, 22 giugno 2018? Quale programma è stato il più visto fra quello di Amadeus su Rai 1 intitolato Ora o mai più, la serie tv di Canale 5 ovvero Le verità nascoste e Propaganda Live su La7. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su Italia 1 per seguire la nuova sfida fra Serbia e Svizzera valevole per i Mondiali di Calcio di Russia 2018? Ascolti tv ieri, 22 giugno 2018 ++Ascolti ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 23 Giugno 2018 a LatteMiele : Scorpione - Bilancia e le previsioni degli altri segni : Oroscopo di oggi, sabato 23 giugno 2018, di Paolo Fox a LatteMiele: analisi segno per segno. Capricorno settimana complessa, Toro in difficoltà, Leone molto agitato in questo periodo.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:58:00 GMT)

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote per le partite di oggi - 23 Giugno - gironi F-G - : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi sabato 23 giugno nei gironi F-G. La nostra analisi e le favorite per i tre match.

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote per le partite di oggi (23 Giugno - gironi F-G) : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi sabato 23 giugno nei gironi F-G. La nostra analisi e le favorite per i tre match odierni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 07:43:00 GMT)