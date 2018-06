Overwatch | Blizzard pubblica un misterioso teaser su Twitter

Overwatch 2 nel prossimo futuro? Cosa ha risposto Blizzard : Overwatch è tra i giochi di maggior successo degli ultimi anni grazie al grande impegno di Blizzard e dal suo team. Mentre tutti si aspettavano di ricevere presto l’annuncio su una probabile uscita di Overwatch 2, sembra che in realtà al riguardo non vi sia ancora un piano preciso. L’unica certezza è che Blizzard non intende dare fretta al proprio team di sviluppatori perché vuole preservare la qualità del gioco. Overwatch 2 uscirà presto? Di ...

Overwatch : Blizzard rivela le skin Lightning Tracer e Venom Soldier 76 per l'evento Anniversary : l'evento Anniversary 2018 di Overwatch è alle porte, e come da tradizione introdurrà tanti nuovi contenuti per l'hero shooter firmato da Blizzard. Saranno naturalmente tantissime le nuove skin per gli eroi, le quali stanno venendo gradualmente svelate dal publisher con lo scorrere dei giorni che ci separano dall'inizio dell'evento.Nella giornata di oggi sono infatti apparse sul profilo Twitter di Blizzard due delle skin di Anniversary 2018, ...

Overwatch League : abbiamo posto a Blizzard le domande più importanti - articolo : La prima stagione della Overwatch League è in corso e abbiamo avuto l'occasione di vedere di persona alcune partite alla Blizzard Arena di Los Angeles. Blizzard è sempre stata una protagonista importante all'interno del mondo degli esport, ma la Overwatch League, con i suoi franchise e i suoi piani per la realizzazione di stadi permanenti nelle principali città del mondo, sembra differenziarsi dal resto. In questa occasione abbiamo assistito ad ...

Nuovo shooter da Blizzard - è Overwatch 2 con focus sul PvP? : Blizzard è al lavoro su uno sparatutto in prima persona non annunciato che si concentra sul PvP: sarà Overwatch 2?. Questa la chiara implicazione di una nuova offerta di lavoro per una figura senior game designer, uscita la scorsa notte sul sito di Blizzard. Insieme ai lavori su questo Nuovo shooter, Blizzard sta espandendo il team dedicato a Diablo. Cosa dice l'annuncio L'annuncio dice chiaramente che Blizzard sta cercando un talento con ...