Filippo Inzaghi e Angela Robusti aspettano un bambino | l’indiscrezione

tvzap.kataweb

: ?? ?? Il @BfcOfficialPage ufficializza di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che… - SerieA_TIM : ?? ?? Il @BfcOfficialPage ufficializza di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che… - SerieA_TIM : Il nuovo tecnico del @BfcOfficialPage Filippo Inzaghi si dice pronto ad iniziare il lavoro sulla panchina rossoblù… - DiMarzio : Ritorno in #SerieA per Filippo #Inzaghi ?? E' lui il nuovo allenatore del #Bologna ?? -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Negli ultimi mesi si sono succedute diverse notizie relative alla famiglia: dal matrimonio di Simone con Gaia Lucariello (con tanto di Alessia Marcuzzi testimone) alla geolocalizzazione del giovane Tommaso, figlio proprio di Simone e Alessia, in diretta nazionale passando per le vacanze familiari dopo Natale o il ricovero in ospedale dello stesso Tommaso. Stavolta però a prendersi la ribalta del gossip è– noto ai più semplicemente come Pippo – perché la sua attuale compagna, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, sarebbe addirittura incinta. Insieme da sei mesi, i due sono al momento a Formentera, in vacanza, dove l’ex bomber del Milan ha comprato una casa. Pippo: un bebè in arrivo? Secondo Spy, insomma, la coppia – rivelatasi la scorsa primavera sulle spiagge di Jesolo nonché apparsa in pubblico in ...