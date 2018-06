Concorsi educatore e assistente sociale | bandi a Ovada | Busto Arsizio e Gallipoli

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) Proamo con nuovi aggiornamenti che riguardano il mondo deiPubblici, in particolare per la professione diprofessionale eVIDEO.in scadenza tra il 9 e il 19 luglio 2018. Concorsoprofessionale Il Consorzio ServiziOvadese deve assumere un istruttoreprofessionale, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La figura ricercata ha conto uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze dell’educazione – indirizzoprofessionale extrascolastico; Oppure, diploma di laurea in Scienze dell’educazione vecchio ordinamento Laurea diprofessionale; Patente di guida categoria B. Presentazione della domanda La domanda di ammissione al concorso, dovra' essere indirizzata: al direttore di suddetto consorzio, mediante una delle seguenti modalita': a mano, all'ufficio di segreteria dell'ente, sito a...