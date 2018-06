ideegreen

: Pinned to Animali on @Pinterest: Volpe artica ruba una fotocamera lasciata incustodita - wwwWoNewsIt : Pinned to Animali on @Pinterest: Volpe artica ruba una fotocamera lasciata incustodita - ammaiFiamma : @Gnegnyna zitta che l'altro giorno ho incontrato una che le aveva così ma la fascetta era fatta tipo in pelliccia di volpe artica vera ?? -

(Di giovedì 21 giugno 2018), un animale non facile da incontrare, da un lato perché vive in zone davvero impervie, dall’altro perché non ne esistono moltissimi esemplari ed è quindi una creatura da preservare e da conoscere. (altro…)Idee Green.