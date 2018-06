Salvini fa suo Alberto Da Giussano Lega | depositato il nuovo simbolo L' eroe padano è in

Se rispondo a Salvini faccio il suo gioco? Io non sto zitto : La cosa che più mi impressiona in questi tempi bui, è la “dittatura delle parole”. Un tribunale speciale (composto da editorialisti, esperti in risse televisive, popolo del web e dei vari bar sotto casa) ha decretato chi ha diritto alla parole e chi no. Può parlare chi sostiene il governo, soprattutto il suo lider maximo, il tripolavorista Matteo Salvini (segretario della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno), deve tacere chi non è ...

Migranti - Moscovici : "Salvini sbaglia ma il suo messaggio va ascoltato". Merkel pronta a collaborare : Parola del presidente Usa Donald Trump che interviene così nel dibattito, in seno all'Ue, sulla politica da adottare riguardo i flussi migratori. I Migranti arrivati, per il presidente americano, "...

Migranti - Moscovici : Salvini sbaglia ma il suo messaggio va ascoltato. Merkel pronta a collaborare : Teleborsa, - Matteo Salvini e il suo pugno durissimo sulla questione Migranti , iniziata con la vicenda Aquarius , che ha scatenato un'ondata di polemiche e indignazione non solo in Italia ma in tutta ...

Maroni annuncia il suo ritorno Rumors : potrebbe guidare FI Lontano da Salvini - ma con l'ex Cav... : Roberto Maroni pronto a tornare in campo. E a questo punto, come scritto ieri da Affaritaliani.it, l'ex Governatore potrebbe anche lasciare la Lega per assumere un ruolo di guida in Forza Italia. Segui su affaritaliani.it

Salvini minimizza su suoi rapporti con Parnasi e sulla cena di Giorgetti. Renzi : 'Bonafede riferisca al Senato' : L'ironia del ministro dell'Interno: 'Mi autodenuncio, ho visto una partita con Parnasi, se ha sbagliato è giusto che paghi ma non sono un magistrato'. Renzi attacca il M5s: 'Noi garantisti, loro '...

Salvini - il suo ex insegnante : “Quando parlava di meridionali aveva la bava alla bocca. Per lui dovevamo andare tutti via” : “Salvini? Quando parlava di meridionali, aveva la bava alla bocca. Io sono meridionale e per lui dovevamo andare via”. Così l’ex professore di educazione fisica del ministro dell’Interno Matteo Salvini parla del leghista, ai tempi in cui era studente del liceo classico Manzoni di Milano. Intervistato da Elena Iannone per Tagadà (La7), il docente aggiunge: “I suoi distintivi erano la violenza verbale e l’arroganza. A 14 anni era esattamente come ...

Richiedenti asilo in Italia - Salvini spiega il suo progetto : Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, dopo il caso Aquarius, difende la decisione della chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti e, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, sostiene che un “risultato importante per tutti gli Italiani”, “è stato portato a casa”, “abbiamo risvegliato l’Europa”. “Io oggi ho parlato con il ministro tedesco Horst ...

Salvini gioca d’azzardo con le vite altrui. Ma raggiunge il suo scopo : Credo che in queste ore Matteo Salvini stia pregando la Madonna con una devozione che forse non ha mai espresso neppure per il Dio Po durante la “Cerimonia dell’ampolla” officiata anni fa a Pian del Re dal Profeta Bossi (patrono dei fondi elettorali). Se, infatti, una sola donna o un solo bambino o un solo uomo fra gli oltre 600 migranti della Aquarius morisse per mancanza di cure adeguate durante il viaggio verso la Spagna, l’Europa intera ...

Aquarius - Rossana Casale contro Salvini : «Mettete i suoi figli sulla nave» : Tra i detrattori del neo Ministro dell'Interno anche Rossana Casale, che ha sferrato un ferocissimo attacco nei confronti del leader del Carroccio e della sua politica sfrontata. Sui social la ...

Aquarius - Morani (Pd) : “Salvini incapace - il suo è atto di bullismo politico. E la foto con #chiudiamoiporti è ridicola” : “Quello di Matteo Salvini è stato un atto di bullismo politico. La verità è che è un ministro incapace. E la sua foto a braccia conserte è ridicola”. A dirlo è la deputata del Partito democratico, Alessia Morani, ospite a L’aria che tira, in onda su La7, a parlare del caso Aquarius insieme alla senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni. L'articolo Aquarius, Morani (Pd): “Salvini incapace, il suo è atto di bullismo politico. ...

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Aquarius : Salvini ne sarebbe comunque uscito bene con i suoi. Un limite è stato infranto - ed è solo il primo passo. : La SPagna sta a sinistra? Guarda caso proprio questo mese la sua economia ha superato il PIL italiano. Non che le cose siano necessariamente connesse; si potrebbe anche notare che il primo paese per ...

Migranti - missionarie a Salvini : “Essere schiave non è pacchia”. E le suore inviano grembiuli africani al nuovo governo : Le prime esternazioni del leader della Lega Matteo Salvini in veste di ministro dell’Interno non hanno solo rischiato di aprire un caso diplomatico con la Tunisia, ma stanno provocando anche le reazioni del mondo cattolico: “Signor Matteo Salvini, le storie delle giovani africane vittime della tratta sessuale non possono certo essere descritte con il termine ‘pacchia’ da lui utilizzato‘”, scrivono in una ...

Liliana Segre : “Salvini? Fa il suo mestiere. Ma l’indifferenza per migranti e minoranze nomadi è la stessa di 80 anni fa” : “La storia, per quanto sappiamo che si ripeta, in realtà non si ripete mai esattamente. Ogni situazione è diversa. I grandi silenzi, il grande disinteresse, la grande indifferenza, quello si ripete. Sono le persone e i fatti ad essere diversi. Ma rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa”. A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre che ieri per la prima volta ha preso la parola al Senato per la sua ...