The Art of Banksy | la mostra a Toronto tra furti e proteste

"I have a dream" : Roma ricorda Martin LuTher King a 50 anni dall'omicidio : Ancora una volta i St john Singers, costola dell'attivissima Associazione Il Cantiere dell'Arte di Manziana presieduta dal cavaliere Adriana Rasi, si mobilitano per lanciare al mondo il grande ...

Derby d'arte a Londra : due capolavori di Picasso all'asta da SoTheby's e Christie's : Derby d'arte a Londra, all'asta due capolavori di Picasso. Da una parte 'Buste de femme de profil. Femme écrivant' del 1932, sarà presentato a da Sotheby's domani, stima record di 33 milioni di ...

The HANDMAID'S TALE - Recensione 2x09 "Smart Power" : Le cose iniziano a muoversi nel mondo di The HANDMAID'S TALE, grazie a un episodio che esplora come la realtà di Gilead è vista dal mondo esterno e come non sempre le ingiustizie sono completamente taciute. "Smart Power" si sviluppa in modo intelligente, come da titolo, ma di certo non per chi si aspettava che le proprie azioni restassero impunite e gettate nel dimenticatoio, piuttosto succede a favore di chi subisce quest'oppressione così ...

I reali inglesi festeggiano il The Garter Day. Tutto quello che c’è da sapere : La vita dei reali inglesi parrebbe tutt’altro che noiosa, almeno a giudicare dagli ultimi impegni della royal family, che dal 19 maggio scorso, giorno del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle non ha perso occasione di far parlare di sé. Dopo i festeggiamenti per i neo duchi di Sussex, quelli (anticipati) per il compleanno del principe Carlo e il Trooping The Colour, è arrivato il giorno del Garter Day a Windsor, che celebra ...

"Primo Quarto di Luna/Luna Piena". L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 18 al 24 giugno) : ARIETENella tua testa c'è un tale ingorgo di pensieri e di impegni, che probabilmente ogni tanto prendersi una pausa dal lavoro non farebbe poi così male. Anche perché, con Mercurio in quadratura, c'è il rischio di distrazioni che potrebbero portare a gestire qualche piccola grana e dunque a dilatare i tempi di un progetto. Nulla che non sia risolvibile, sia chiaro. Tuttavia, se il tuo lavoro ha a che fare con i ...

The Last of Us Parte 2 potrebbe snodarsi attraverso dei salti temporali : Sembra proprio che The Last of Us Parte 2 possa snodarsi secondo dei salti temporali nella trama, proprio come Naughty Dog ha già fatto con il DLC per il primo capitolo, The Last of Us: Left Behind.Ebbene, stando a quanto riporta Endgadget, gli sviluppatori potrebbero applica lo stesso espediente narrativo anche per l'attesissimo secondo capitolo della storia, recentemente mostrato all'E3 2018 con un trailer al cardiopalma.Riguardo quanto fatto ...

Beyoncé e Jay-Z a sorpresa un album insieme 'Everything is Love . E si firmano The Carters - People - Spettacoli : Se ne parlava da anni ma ora è realtà: Beyoncé e il marito Jay-Z hanno pubblicato a sorpresa un album insieme, dall'eloquente titolo Everything is Love , disponibile su Tidal - la compagnia di ...

Il cast di The Flash 5 sul set con Hartley Sawyer e Danielle Nicolet pronti per una novità importante : Ottime nozitie in arrivo dagli Usa a pochi giorni dal ritorno sul set del cast di The Flash 5. La serie tv DC tornerà da ottobre in onda con i nuovi episodi, un altro villain da sconfiggere e un piccolino da crescere, il figlio di Joe e Cecile. Fin qui tutto sembra chiaro ma per il cast ci sono novità importanti in arrivo. Proprio nelle scorse ore è arrivato l'annuncio che Danielle Nicolet, che ha recitato nei panni di Cecile Horton, è stata ...

Bosoletti e il caso ParThenope : 'Non informato della mostra con la foto della mia opera' : 'Il 9 giugno a Palazzo Zevallos è stata inaugurata una mostra fotografica. Per pubblicizzarla è stata usata la Parthenope che ho dipinto nel luglio 2015 sulla facciata di un palazzo a Materdei. Né in ...

Maturità 2018 - tototema : da Martin LuTher King al biotestamento passando per il ’68 : C’è chi ha cominciato all’inizio dell’anno a guardare a nomi, date e anniversari. C’è invece chi corre ai ripari quando manca meno di una settimana alla prima prova dell’esame di Maturità, quello che una volta era il tema e che ora è multiforme: articolo di giornale, analisi del testo, saggio breve, tema storico e di attualità. Tante le ipotesi che si troveranno davanti i ragazzi mercoledì 20 giugno, gli ultimi ragazzi nati nel vecchio millennio ...

E3 2018 : The Last of Us Part 2 : i nemici comparsi nel gameplay trailer sono i "Seraphites" - membri di un pericoloso culto religioso : A quanto pare, quelle spaventose persone viste in tutti i trailer e video di The Last of Us Part 2 finora, fanno Parte di un culto religioso.Alla conferenza E3 2018 di Sony, abbiamo finalmente ammirato il primo filmato di gameplay e, come avrete sicuramente già visto, nel video Ellie se la vedeva con un gruppo di persone seriamente intenzionata ad ucciderla.Tornano un po' più indietro, nel mese di ottobre dell'anno scorso, abbiamo visto un altro ...

Druckmann : "la demo di The Last of Us Part II fake? Quelli erano tutti sistemi reali" : La demo di The Last of Us Part II mostrata nel corso della conferenza E3 2018 di PlayStation ha colpito nel segno proponendo un titolo che secondo quanto mostrato potrebbe alzare ancora di più l'asticella della qualità tipica delle produzioni di Naughty Dog.C'è però chi si pone delle inevitabili domande di fronte a una qualità così elevata: è tutto vero o come spesso accade si tratta di una demo che mostra elementi che nel gioco finale non ...