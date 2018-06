ilfattoquotidiano

: Consumi, Istat: “Aumenta disuguaglianza tra le famiglie più ricche e le più povere. Tra Nord e Sud divario di 800 e… - fattoquotidiano : Consumi, Istat: “Aumenta disuguaglianza tra le famiglie più ricche e le più povere. Tra Nord e Sud divario di 800 e… - SkyTG24 : Le famiglie spendono 2.564 euro al mese. Nord-Sud, divario di 800 euro - cjmimun : Istat: Confesercenti, consumi in rallentamento anche in 2018 -

(Di martedì 19 giugno 2018) Lanella distribuzione delle spese tra leitaliane lo scorso anno è aumentata. Lo rileva l’, sottolineando come la spesa del decimo dei nuclei di familiari che spende meno sia diminuita del 5% rispetto al 2016, mentre quella del decimo che spende di più aumentava del 4,3%. Il rapporto tra la spesa complessiva del 20% diche spende di più e quella del 20% diche spende meno è salito a 5,2 da 5 nel 2016 (era 4,8 nel 2013). Nel Nord-Ovest lespendono mediamente 2.875 euro al mese, quasi 900 euro in più che nelle Isole (1.983 euro). L’registra un divario di spesa “sostanzialmente stabile” e pari al 45% in termini relativi. La spesa media è di 2.844 euro nel Nord-est, 2.679 euro al Centro e 2.071 euro al Sud. “Si confermano per la spesa perle rilevanti differenze territoriali che caratterizzano il ...