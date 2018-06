: 'Li accogliamo noi i migranti dell'#Aquarius'. La mossa della #Spagna. Pedro Sánchez annuncia che Valencia è pront… - espressonline : 'Li accogliamo noi i migranti dell'#Aquarius'. La mossa della #Spagna. Pedro Sánchez annuncia che Valencia è pront… - alexbarbera : La logica stretta della propaganda politica: Matteo Salvini parla a Confesercenti e annuncia la flat tax per le imp… - repubblica : ?? Svolta di #Salvini sull'#immigrazione: annuncia misura senza precedenti di chiudere i porti se Malta non accetter… -

"Finalmente l'italia è ascoltata in Europa e finalmente tutti dicono che l' Italia non può rimanere sola e bisogna controllare le frontiere. Bene". Così il ministro dell'Interno. "Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione Rom","perchè dopo Maroni non si è fatto più nulla". Gli stranieri irregolari vanno espulsi con accordi fra Stati. "I Rom italiani, purtroppo,te li devi tenere". In settimana,forse, incontrerà il Papa."Onore e gioia"."Giustamente lui parla alle anime,noi accogliamo solo chi ha diritto".(Di lunedì 18 giugno 2018)