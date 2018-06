Il nuovo album di Rihanna esce entro il 2018? La popstar sul successore di ANTI

Beyoncé e Jay-Z : le reazioni più LOL (anche del mondo della musica) al loro nuovo album : #EverythingIsLove The post Beyoncé e Jay-Z: le reazioni più LOL (anche del mondo della musica) al loro nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (video) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...

Beyoncé e Jay-Z hanno pubblicato a sorpresa "Everything Is Love" - il nuovo album "di famiglia" : THE CARTERS

IL VOLO/ In arrivo il nuovo album : "È una svolta totale" (Radio Italia Live) : Il Radio Italia Live di stasera proporrà anche l'esibizione de Il VOLO: il trio si prepara ad un nuovo tour estivo e ad un nuovo album dalle atmosfere latino-americane.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Live & Summer Mania - debutta al primo posto il nuovo album di Riki : ROMA – debutta alla grande, al primo posto della classifica di iTunes, dopo 30 minuti dall’uscita sulle piattaforme digitali, il nuovo album di Riki, Live & Summer Mania, disponibile anche negli store. L’album è una fedele fotografia dello show che Riki ha portato in tutta Italia in un tour completamente sold out nella stagione appena trascorsa, e […] L'articolo Live & Summer Mania, debutta al primo posto il nuovo album di Riki ...

THEGIORNALISTI/ Presentano il loro nuovo singolo in attesa dell'album e del tour autunnale (Radio Italia Live) : THEGIORNALISTI saranno ospiti del Radio Italia Live da piazza Duomo di Milano: la band propone il suo nuovo singolo, in attesa dell'album e del tour autunnale.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:59:00 GMT)

NITRO/ Ecco 'Suicidol' il nuovo album del rapper veneto (Radio Italia Live) : Ci sarà anche NITRO tra i protagonisti del Radio Italia Live da piazza Duomo a Milano; il rapper veneto propone i suoi ultimi successi dall'album 'Suicidol'.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:50:00 GMT)

Audio di Liberation di Christina Aguilera - il nuovo album dell’ex icona pop dopo 6 anni di silenzio : Liberation di Christina Aguilera ha fatto il suo debutto in tutto il mondo venerdì 15 giugno. dopo sei anni di attesa, in cui la cantante si è dedicata molto alla famiglia e alla tv, la popstar che negli anni Novanta insieme a Britney Spears era considerata una potenziale erede di Madonna e che poi ha visto appannarsi la sua stella riparte da un progetto che ha definito molo intimo e personale. Anticipato da un duetto con Demi Lovato, Fall ...

Il nuovo album “Tango” di Joan Thiele solo sulle piattaforme digitali : Milano. “Mi sento cresciuta a livello musicale e vivo questo disco come un avvenuto cambiamento dentro di me: rappresenta la

Andrea Bocelli dice 'Sì' : il nuovo album di inediti uscirà il 26 ottobre - oggi il primo singolo 'If Only' : Il tenore da 85 milioni di album venduti nel mondo, due giorni fa ha ricevuto il prestigioso Icon Award ai Classical Brit Awards e a settembre sarà impegnato con la Celebrity Fight Night Italy che lo ...

La svolta pop-rock in Youngblood - il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer in attesa del concerto in Italia - audio e tracklist - : Tra marzo ed aprile, i 5 Seconds Of Summer hanno intrapreso un breve tour nei club e teatri di tutto il mondo per presentare alcune tracce del nuovo album, oltre che ripercorrere i successi degli ...

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...

La svolta pop-rock in Youngblood - il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer in attesa del concerto in Italia (audio e tracklist) : Finalmente disponibile il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer, Youngblood, in tutti i negozi di dischi e in digitale da venerdì 15 giugno. La band australiana fa ritorno sul mercato discografico internazionale dopo tre anni di assenza a seguito del successo di Sounds Good Feels Good. Anticipato dai singoli Want You Back e Yooungblood, che hanno aperto il nuovo album all'insegna del pop, il disco è frutto di una nuova ricerca artistica che ha ...

I 5 Seconds of Summer hanno pubblicato il nuovo album "Youngblood" : ecco cosa ne pensano i fan : Un gradito ritorno