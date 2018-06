Nigeria | attacco Boko Haram nel nord est | almeno 31 morti

Nigeria - attacco contro villaggio nel centronord : 45 morti : Nigeria, attacco contro villaggio nel centronord: 45 morti Nigeria, attacco contro villaggio nel centronord: 45 morti Continua a leggere

Nigeria - 45 morti in attacco a villaggio : 00.37 Almeno 45 persone sono morte nel centronord della Nigeria nell'attacco di armati ad un villaggio. Lo riporta la Bbc online. Le vittime facevano parte di un gruppo di vigilanti nato per difendere i villaggi, dove ora in molti chiedono l'intervento dell'esercito. Il mese scorso 14 minatori sono stati uccisi in un altro attacco nella stessa zona. Intanto cresce la pressione sul governo del presidente Muhammadu Buhari, al centro di critiche ...

Nigeria : attacco contro villaggio nel centronord - 45 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nigeria - attacco con esplosivo in moschea : morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa nella Repubblica Centrafricana : Nigeria, attacco con esplosivo in moschea: morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa nella Repubblica Centrafricana Nigeria, attacco con esplosivo in moschea: morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa nella Repubblica Centrafricana Continua a leggere

Nigeria : attacco in moschea - 24 morti : Almeno 24 fedeli sono rimasti uccisi nell'attacco con esplosivo in una moschea a Mubi nel nord della Nigeria. Il portavoce della polizia locale Othman Abubakar ha detto che la prima deflagrazione è ...

Nigeria - attacco con esplosivo in una moschea : morti 24 fedeli : Almeno 24 fedeli sono rimasti uccisi nell'attacco con esplosivo in una moschea a Mubi, nel nord della Nigeria . Il portavoce della polizia locale ha riferito che la prima deflagrazione è avvenuta ...

Nigeria - attacco armato contro una chiesa cattolica uccisi 2 sacerdoti e e 16 fedeli : Secondo VaticanNews un commando sarebbe entrato in azione subito dopo la celebrazione della messa nella parrocchia di St Ignatius, appartenente alla diocesi di Makurdi. Alcune abitazioni sono state date alle fiamme