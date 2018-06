Donna in coma da tre mesi partorisce una bimba

A Modena una Donna in coma da 3 mesi ha partorito una bimba : Una donna in coma da tre mesi ha dato alla luce una bambina. Lo riporta questa mattina la Gazzetta di Mantova. È successo ieri all'ospedale Carlo Poma di Mantova.La neonata, venuta alla luce dopo 8 mesi , sta bene. Il parto è stato seguito da un'équipe di 30 persone tra medici, infermieri e tecnici guidata dal ginecologo Giampaolo Grisolia.La mamma, una 33enne di Mantova, era stata colpita da un improvviso arresto ...

Borsa di New York - Stacey Cunningham : la prima Donna al comando in 226 anni di storia : Dopo Adena Friedman alla guida del Nasdaq, ora anche la Borsa di New York sceglie una donna, nominando come 67esimo presidente la 43enne Stacey Cunningham, prima donna al comando del New York Stock Exchange in 226 anni di storia. Una carriera iniziata con uno stage nel 1994, quando il bagno delle donne si trovava al settimo piano della struttura ed era stato ricavato da una vecchia cabina telefonica. Gli uomini invece, ha ricordato la Cunningham ...