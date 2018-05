Geppi Cucciari Ha chiamato Mattarella | l' unico modo di vedere degli amici è

Geppi Cucciari - Romano Street Food Festival e.. il week-end young in Bergamasca : ... Festival delle identità " Apertura di ville e dimore storiche " Giochi di memoria alla Torre dei Caduti BOLGARE " Festa all'oratorio di Bolgare BREMBATE DI SOPRA " Spettacoli e osservazioni: il week-...

Geppi Cucciari - ambassador Airc : «Ecco cosa si può fare per prevenire il cancro» : Oggi la parola cancro non spaventa più come una volta, ma vi è ancora molta strada da fare per debellarlo: solo nel 2017, infatti, in Italia, a 65.800 donne è stato diagnosticato un tumore alla mammella o agli organi riproduttivi. Il cancro al seno è ancora oggi il più diffuso con circa 50 mila nuovi casi: si stima che ne sia colpita 1 donna su 8 nell’arco della vita. Di contro, però, è la patologia per la quale, negli ultimi due decenni, la ...

Amici 17 - Emma Marrone "rimprovera" Geppi Cucciari : "Non hai notato che ci sono due miei ex fidanzati?" : Emma Marrone è stata una degli ospiti della quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.La cantante salentina, oltre ad essersi esibita in apertura di puntata, nell'esibizione corale della prima fase insieme alla squadra dei Bianchi, in duetto con Irama nella seconda fase del programma e in chiusura di puntata, alle ore 1:10, con il suo ultimo singolo Mi parli piano, ha anche ...

Geppi Cucciari e The Baby Walk per Teatro Contatto : The Baby Walk è il nome del sentiero riservato ai bambini nel romanzo Peter Pan nei giardini di Kensington, di J.M.Barrie. E The Baby Walk è oggi anche il nome della compagnia diretta da Liv ...

Geppi Cucciari ironizza su Maria De Filippi in diretta ad Amici 17 : Amici 2018: apre Geppi Cucciari. Maria de Filippi: “Mi prendi in giro?” A sorpresa l’apertura della prima puntata del Serale di Amici 17 è stata affidata a Geppi Cucciari che ha ironizzato su Maria De Filippi, tanto che la bionda conduttrice ad un certo punto l’ha interrotta per chiederla se la stesse prendendo in giro. L’attrice ha esordito il suo breve e divertente monologo complimentandosi con Maria per le ...

Amici 17 - la diretta della prima puntata : Gli Allievi di Maria De Filippi pronti per il serale - sul palco Geppi Cucciari : Ci siamo la grande attesa per l'esordio in prima serata del serale del talent show Amici di Maria De Filippi giunto alla sua 17esima edizione è terminata. Su Leggo.it la diretta della prima puntata 14 ...

Geppi Cucciari è "Perfetta" sul palco del Civico : Esordisce a Zelig nel 2001 e dal 2002 scrive e interpreta diversi spettacoli teatrali tra cui Full Metal Geppi scritto insieme a Lucio Wilson con la regia Paola Galassi, che cura anche quella di ...

Passione Sinistra/ Su Rai Movie il film con Geppi Cucciari : le curiosità sulla pellicola (oggi - 27 marzo 2018) : Passione Sinistra, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Geppi Cucciari, Valentina Lodovini e Alessandro Preziosi, alla regia Marco Ponti. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:09:00 GMT)

Geppi Cucciari : "Celebro la femminilità in un mondo in cui la parità è sempre in discussione" : Qual è il punto di osservazione migliore per raccontare uno stralcio della propria esistenza? Far scorrere le giornate dall'angolino delle persone che si incontrano, si amano e, qualche volta, si ...