ilgiornale

: L'islam conquista Brescia: il parcheggio è «piazza Allah» - il Giornale #pota #brescia - trancedesigner : L'islam conquista Brescia: il parcheggio è «piazza Allah» - il Giornale #pota #brescia - marcodelucact60 : @Acidelius questo è il magico mondo del politically correct .. un ciarpame di cazzate .. una insalata senza senso t… - export1937 : @cavallobianca @a_meluzzi Inaccettabile. Ma Bergoglio xmette qst? La conquista dell' Italia da parte dell islam sta… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Q uartieri ghetto, torri prigioniere di un degrado terrificante, centri religiosi abusivi che fanno da sfondo a vicende oscure, parcheggi inaugurati "nel nome di". Anche la Leonessa d'Italia ora ha paura. Seconda città della Lombardia, bella e ricca,non si sente più sicura. E se i dati ufficiali confermano immancabili il calo dei reati, 42 cittadini su cento considerano poco o per niente efficace l'operato della "Loggia" sulla sicurezza. E anche su questo si gioca la partita che aprirà la porta del municipio al nuovo sindaco. Nelle vie del piccolo centro cittadino si percepisce ancora quel decoro che è lascito della vecchie giunte dc dei tempi andati. Nelle periferie, alla stazione, nelle lunghe strade trasformate in ghetti si vedono film diversi. Nei casermoni degli alloggi popolari i rifiuti volano direttamente dalle finestre al cortile, per diventare il pasto di ...