In arrivo novità per Google Chrome | Google Play Film per Roku e Google Sign In

Netflix - tutte le novità in arrivo a giugno : giugno è un mese ricco di novità e di tanti titoli diversi fra loro su Netflix. Oltre alle nuove attese stagioni di Luke Cage e Glow, infatti, arriva anche il tanto chiacchierato episodio finale di Sense8. Inoltre continua il trend delle docuserie a tema crime con un classico del genere, The Staircase, aggiornato con tre nuove puntate. E per quanto riguarda i film si va dal coming of age di Alex Strangelove allo spionistico Beirut passando per ...

Dropbox per iOS si aggiorna - introducendo molte novità in arrivo presto anche per Android : Dropbox ha da poco rilasciato un major update per iOS, ma tutte le funzioni presentate sono in arrivo molto presto anche per Android. Andiamo a scoprirle assieme! L'articolo Dropbox per iOS si aggiorna, introducendo molte novità in arrivo presto anche per Android proviene da TuttoAndroid.

XFactor - novità in arrivo : ecco chi potrebbe prendere il posto di Manuel Agnelli e Levante : L'annuncio ufficiale ancora non c'è, ma stando alle indiscrezione trapelate sulla stampa Lodo Guenzi e Asia Argento sarebbero pronti a fare il loro ingresso nella giuria di X Factor. Le new entry nel ...

Forza Motor Sport 7 : Le novità in arrivo : Nell’attesa dell’annuncio ufficiale di Forza Horizon 4, Microsoft ha svelato le novità in arrivo per Forza Motor Sport 7, tramite una nuova puntata di Inside Xbox, scopriamole insieme. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Forza Motor Sport 7: Tutte le novità in arrivo Brian Ekberg ci parla delle novità previste per Forza Motor Sport 7, a ...

Importanti novità Sea of Thieves al 18 maggio - grande aggiornamento in arrivo : L'approdo di Sea of Thieves sulle piattaforme targate Microsoft è stato salutato in maniera assolutamente calorosa dagli utenti Xbox One e PC: una ventata d'aria (di mare) fresca che era necessaria in un parco titoli che non brillava di certo per quantità, con Sony che sostanzialmente si può permettere di fare il bello e il cattivo tempo con le proprie esclusive, rilasciate a cadenza ormai quasi fissa. Certo, non ci troviamo davanti a un titolo ...

WhatsApp/ Novità in arrivo per i gruppi : ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento : WhatsApp, Novità in arrivo per i gruppi: ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento. L'applicazione più scaricata in Italia si rinnova ed è pronta a nuove possibilità interessanti.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:22:00 GMT)

Tante novità per Focus : in arrivo un nuovo canale : ... ingegneria; natura, animali, scienze naturali; fino ad approfondimenti su temi parascientifici quali i misteri archeologici, la fanta-biologia, le presenze aliene e altri aspetti legati al mondo ...

Almeno tre novità per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B204 in arrivo : Stanno per arrivare novità molto interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P8 Lite 2017. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi giorni, non mi riferisco ad Android Oreo e alla beta che i 150 iscritti al programma stanno testando qui in Italia da un po' di tempo a questa parte (come riportato anche attraverso il nostro approfondimento), quanto al fatto che sul mercato si sta affacciando una patch del tutto nuova per ...

WWDC 2018 - le novità in arrivo : non solo iOS 12 - : ...denominato StreamKit che sarà rilasciato agli sviluppatori nel corso dell'evento " sarà supportato a partire da watchOS 5 " e che permetterebbe agli Apple Watch di riprodurre musica in streaming e ...

Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS : Con Google Chrome 66 gli sviluppatori hanno introdotto nuove restrizioni per quanto riguarda la riproduzione automatica dei video. Non tutti hanno apprezzato L'articolo Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Corpose novità in arrivo per gli abbonamenti al Play Store e le librerie di Android : Nonostante tutte le novità per gli sviluppatori che vi abbiamo riportato nel nostro articolo, ve ne sono altre che però riguardano anche l'utente finale. Ovviamente allo sviluppatore tornerà utile sapere le varie migliorie che Google metterà a disposizione per lo sviluppo di app, ma per l'utente finale ci saranno delle piccole funzionalità che potrebbero tornare davvero utili! L'articolo Corpose novità in arrivo per gli abbonamenti al Play ...

Google I/O : dall’Assistente alle Mappe - valanga di novità in arrivo : ROMA – Nuove funzioni per Gmail, un restyling di News, personalizzazione delle Mappe. Ma, soprattutto, un notevole miglioramento dell’Assistente. Sono queste alcune delle tante novità presentate da Google nella prima giornata di Google I/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Gli aggiornamenti saranno effettivi nel corso delle prossime settimane/mesi. Assistente Google Intelligenza artificiale al servizio […] L'articolo ...

Fluent Design System : ecco le novità in arrivo con Windows 10 Redstone 5 [Build 2018] : Al termine della seconda giornata del keynote Build 2018, Microsoft si è soffermata anche nel comunicare agli sviluppatori quali sono le novità per il Fluent Design System introdotte con April Update e quali, invece, verranno implementate con Redstone 5, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10. Tra le nuove funzionalità traviamo la command bar flyout che consiste in un menu contenente alcune delle varie opzioni normalmente situate nella ...

Fifa 19 : confermato il periodo di lancio. In arrivo “entusiasmanti novità”! : Durante la consueta conferenza con gli azionisti per la chiusura dell’anno fiscale 2018 (terminato lo scorso 31 marzo) Electronic Arts ha fornito alcune importanti informazioni sul periodo di lancio dei titoli nei prossimi mesi, e fra questi non poteva di certo mancare Fifa 19. Seguici su Instagram! Il nuovo capitolo della serie calcistica targata EA […] L'articolo Fifa 19: confermato il periodo di lancio. In arrivo “entusiasmanti ...