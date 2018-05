: #News #Usa, dimunuisce aspettativa di vita - CybFeed : #News #Usa, dimunuisce aspettativa di vita - TelevideoRai101 : Usa, dimunuisce aspettativa di vita -

Per il terzo anno di fila l'dinegli Usa è in diminuzione. Nel 2017 è stato registrato un aumento del tasso di mortalità. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l'agenzia federale per il controllo e la prevenzione delle malattie, tra le principali cause di morte ci sono Alzheimer,diabete,influenza e polmonite.I problemi cardiaci restano la causa principale di morte,pur essendo diminuiti dello 0,3%. Ci sono però buone notizie:la seconda causa di morte il cancro, dal 2016 è diminuita del 2%(Di venerdì 25 maggio 2018)