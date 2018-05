Giro d' Italia 2018 | la 19tappa Venaria Reale-Bardonecchia

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa Susa-Cervinia : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. Tre salite lunghe con dislivelli importanti e, tra l’una e l’altra, la tipologia di percorso non permette di recuperare eventuali distacchi accumulati. Il classico “tappone” alpino con 4000 metri di dislivello concentrati negli ultimi 90 km, ...

Giro d'Italia 2018 : percorso 21a tappa - passerella finale a Roma Video : La 101ª edizione del Giro d’Italia [Video] andra' in archivio domenica 27 maggio 2018 con la 21ª tappa. In programma ci sara' la passerella finale a Roma, che celebrera' il vincitore di quest’anno. Il percorso di 115 Km si articolera' interamente nella capitale, lungo un circuito cittadino di 11,5 Km. I giochi per la vittoria della maglia rosa saranno gia' stati fatti e, salvo clamorose sorprese, difficilmente assisteremo ad un passaggio da un ...

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : il tappone devisivo! Colle delle Finestre e Jafferau - tutti contro Yates! : Un tappone, di quelli veri. La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 si propone come frazione decisiva dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Tanta salita e soprattutto un Colle delle Finestre molto lontano dal traguardo che potrebbe consentire grande selezione e attacchi anche da lontano, fondamentali per ribaltare eventualmente la classifica. Una giornata tutta da seguire, di cui andiamo a scoprire tutti i ...

Giro d’Italia in tv - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : come vederla live e in diretta streaming. Orario e programma : Oggi (venerdì 25 maggio) si correrà la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, 184 km da Venaria Reale a Bardonecchia. La frazione odierna con i suoi 4.500 metri di dislivello sarà una la più dura di questa edizione. Un vero e proprio tappone alpino, che potrebbe rivoluzionare la classifica generale. Il percorso inizia a salire gradualmente fin dalla partenza per arrivare al primo GPM di giornata, il Colle del Lys (13,4 km al 4.1%). ...

Giro d’Italia – Pozzovivo carico dopo Prato Nevoso : “psicologicamente sono nella situazione ideale” : Pozzovivo pronto a difendere il suo terzo posto: nel finale del Giro d’Italia 101 un obiettivo in più, una vittoria di tappa E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con l’attacco ...

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in grande Froome : “adesso tutti pensiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Giro d'Italia - a Prato Nevoso vince Schachmann; Dumoulin prende 28' a Yates : A PratoNevoso fioriscono le sorprese. L'arrivo in quota della diciottesima tappa del Giro d'Italia vede per la prima volta Simon Yates andare in difficoltà e cedere terreno ai diretti rivali Dumoulin, ...