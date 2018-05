Roland Garros 2018 | il sorteggio delle italiane Sara Errani pesca Alizé Cornet | Camila

Roland Garros - il sorteggio del tabellone maschile [LIVE] : Roland Garros, il sorteggio del tabellone maschile è andato in scena questo pomeriggio, domenica al via il torneo sul rosso di Parigi Il Roland Garros è alle porte. Il torneo su terra rossa più importante al mondo, avrà inizio nel weekend e terrà incollati ai teleschermi tutti gli appassionati di tennis per due intense settimane. Oggi è stato il giorno dei sorteggi dei due tabelloni del torneo. Per quanto concerne il maschile, nota ...

Roland Garros - il sorteggio del tabellone femminile [LIVE] : Roland Garros, il sorteggio del tabellone femminile è andato in scena questo pomeriggio, domenica al via il torneo sul rosso di Parigi Il Roland Garros è alle porte. Il torneo su terra rossa più importante al mondo, avrà inizio nel weekend e terrà incollati ai teleschermi tutti gli appassionati di tennis per due intense settimane. Oggi è stato il giorno dei sorteggi dei due tabelloni del torneo. Come noto, nel femminile non sarà testa di serie ...

Roland Garros 2018 : nelle qualificazioni femminili avanti Francesca Schiavone - Martina Trevisan e Deborah Chiesa : Tre su tre: nelle qualificazioni femminili del Roland Garros tutte le azzurre impegnate oggi nel secondo turno staccano il pass per il terzo e decisivo step, che assegna 12 posti nel main draw. Francesca Schiavone affronterà l’uzbeka Sabina Sharipova, Martina Trevisan sfiderà la statunitense Grace Min, mentre Deborah Chiesa se la vedrà con l’olandese Arantxa Rus, numero 3 del seeding cadetto. Schiavone elimina in un’ora e 22 ...

Roland Garros 2018 : nelle qualificazioni maschili avanti Alessandro Giannessi e Simone Bolelli : Saranno due gli azzurri che si giocheranno l’accesso al main draw del Roland Garros, secondo Slam stagionale: Simone Bolelli ed Alessandro Giannessi superano il secondo turno del tabellone cadetto ed ora sfideranno nel match decisivo, rispettivamente, il colombiano Santiago Giraldo ed il lettone Ernests Gulbis, giustiziere oggi del nostro Stefano Travaglia. Eliminato anche Stefano Napolitano. Bolelli, numero 20, supera il nipponico ...

Roland Garros - Nadal cerca l'undicesimo titolo - al via il 27 maggio : Parte questo weekend il Roland Garros, secondo Grande Slam e unico sulla terra battuta.Favorito d'obbligo è Rafa Nadal che cerca l'undicesimo titolo. Protagonista assoluto della stagione sul rosso dopo le vittorie a Barcellona, Montecarlo e Roma, il tennista spagnolo si candida come assoluto protagonista del torneo, complice l'assenza forzata del rivale di sempre Roger Federer. Difficile immaginare che possano essere sovvertiti i favori del ...

Roland Garros - qualificazioni : avanza Bolelli - ko Napolitano : Simone Bolelli è a un passo dalla qualificazione nel tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che scatta domenica sulla terra rossa di Parigi. L'azzurro, ...

Roland Garros - Bolelli a un passo dal main draw : PARIGI , FRANCIA, - Simone Bolelli , 20ª testa di serie, è a un passo dalla qualificazione al tabellone principale del Roland Garros , secondo torneo dello Slam della stagione che scatta domenica ...

Qualificazioni Roland Garros - la Trevisan al turno decisivo : PARIGI , FRANCIA, - Martina Trevisan è approdata al turno decisivo delle Qualificazioni femminili del Roland Garros , secondo torneo dello Slam della stagione che scatta domenica sulla terra rossa di ...

Roland Garros – Navratilova non ha dubbi : “Serena Williams? Va protetta - ma anche le sue avversarie! Non è possibile che…” : Martina Navratilova ha criticato la scelta del Roland Garros di escludere Serena Williams dal seeding dello Slam francese Nei giorni scorsi il Roland Garros ha preso una particolare decisione in merito a Serena Williams. La tennista americana, scivolata in 454ª posizione dopo la pausa di oltre un anno a causa della maternità, potrà giocare lo Slam francese grazie al ranking protetto, ma non farò parte del seeding. Al momento della pausa Serena ...

Tennis - Nadal favorito anche al Roland Garros : TORINO - Ha fatto percorso netto sulla terra rossa Rafa Nadal, vincendo in sequenza Bercellona, Montecarlo e Roma. Inevitabile che al Roland Garros, con tanto di primato ATP appena raggiunto, il ...

Favoriti Roland Garros – I bookmakers non hanno dubbi : le quote dei possibili vincitori ATP e WTA : A pochi giorni dall’inizio del Roland Garros, i bookmakers non hanno dubbi su chi siano i Favoriti per la vittoria finale: ecco le quote per i vincitori ATP e WTA Dal 27 maggio al 10 giugno, il grande tennis mondiale sbarca a Parigi per il Roland Garros. All’ombra della Torre Eiffel, i migliori tennisti ATP e WTA si daranno battaglia per alzare al cielo l’ambito trofeo dello Slam francese. I bookmakers non hanno dubbi per quanto riguarda i ...

Roland Garros 2018 - Rafael Nadal : “Parigi è un luogo magico. Mi piacerebbe sfidare di nuovo Federer in una finale - per il futuro penso che…” : Al Roland Garros 2018 Rafael Nadal andrà a caccia dell’undicesima vittoria per rendere ancora più epica la sua già immensa bacheca. Il fuoriclasse spagnolo è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia di Roma, in cui ha battuto in finale Alexander Zverev, “aiutato” anche dalla pioggia. Ora il numero uno del mondo si presenterà come favorito assoluto a Parigi e proverà ad estendere ulteriormente il proprio domino sulla terra rossa. A poche ...

Roland Garros 2018 - Rafael Nadal : “Parigi è un luogo magico. Mi piacerebbe sfidare di nuovo Federer in un finale - per il futuro penso che…” : Al Roland Garros 2018 Rafael Nadal andrà a caccia dell’undicesima vittoria per rendere ancora più epica la sua già immensa bacheca. Il fuoriclasse spagnolo è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia di Roma, in cui ha battuto in finale Alexander Zverev, “aiutato” anche dalla pioggia. Ora il numero uno del mondo si presenterà come favorito assoluto a Parigi e proverà ad estendere ulteriormente il proprio domino sulla terra rossa. A poche ...

Roland Garros 2018 - le ambizioni dell’Italia in campo maschile. Non solo Fognini : tanti giovani a caccia di conferme : Sei azzurri nel tabellone principale, quattro ancora in corsa nelle qualificazioni: sono dieci al momento gli azzurri ancora in gara a Parigi, nel Roland Garros, secondo Slam stagionale, che si disputa sulla terra battuta francese. Se per i primi basta attendere il sorteggio di domani per conoscere i nomi degli avversari del primo turno del main draw, per gli altri ci sarà ancora da sudare. Nel tabellone principale il più accreditato degli ...