Torino | treno urta camion | la vittima è il macchinista

Treno travolge camion sui binari e deraglia : un morto e diversi feriti sulla Torino -Ivrea : Violento scontro tra un regionale e un camion fermo sui binari altezza del passaggio a livello della frazione di Arè nel comune di Caluso. Non si conoscono le cause dell'incidente.Continua a leggere

Torino -Ivrea - treno urta camion : un morto : 0.44 Grave incidente verso le 23,30 sulla linea Torino-Ivrea ,nel comune di Caluso frazione di Are. Il treno regionale 10027 ha travolto un Tir che tentava di attraversare i binari. Secondo una prima ricostruzione,il Tir con targa lituana adibito a trasporti eccezionali avrebbe attraversato il passaggio a livello nonostante il semaforo stesse già lampeggiando per avvertire dell'imminente arrivo del convoglio.Almeno un morto e circa 20 feriti di ...

Provincia di Torino - treno centra un Tir e deraglia : un morto e 15 passeggeri feriti : Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa sera a Caluso, in Provincia di Torino . Sul posto sono arrivate 7 squadre dei vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia di Chivasso

Provincia di Torino - Tir contro un treno Il convoglio deraglia : ci sono feriti : Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa sera a Caluso, in Provincia di Torino . Sul posto sono arrivate 7 squadre dei vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia di Chivasso

Gru urta treno - Torino -Savona interrotta : ANSA, - MONDOVI' , CUNEO, , 28 APR - Disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Torino-Savona , interrotta da ieri a causa del deragliamento di un treno all'altezza della stazione di Trinità. ...

FOSSANO/ Assalto ai bus di Trenitalia dopo il treno deragliato sulla Torino-Savona : FOSSANO, Assalto ai bus di Trenitalia dopo il deragliamento del treno sulla linea Torino-Savona. Non sono mancati disagi per via dei pochi posti disponibili(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:21:00 GMT)