Max Biaggi innamorato | all' aeroporto con la nuova fidanzata Michelle Carpente

Bianca Atzei e l'addio a Max Biaggi : «Mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto - ma gli uomini sono un pò codardi» : MILANO ? ?La delusione per la rottura improvvisa con Max mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto, ma lo rifarei perché sentivo di essere amata?. Bianca Atzei, dopo la sua...

Max Biaggi - la replica indiretta su Instagram a Bianca Atzei ed Eleonora Pedron : Max Biaggi resta in silenzio di fronte alle dichiarazioni delle sue ex Bianca Atzei ed Eleonora Pedron che non gli hanno risparmiato frecciatine al vetriolo, pur riconoscendogli un modo tutto suo di esprimere affetto e amore. Il motociclista non risponde direttamente alle due ex donne della sua vita. Sul suo profilo Instagram però pubblica una foto eloquente di lui a Monaco con il figlio Leon, 10 anni, avuto da Eleonora Pedron. I due hanno anche ...

Max Biaggi - dopo Bianca Atzei parla Eleonora Pedron : Suo malgrado Max Biaggi è al centro dei pensieri delle sue ex più importanti: Bianca Atzei ed Eleonora Pedron. Quest’ultima, madre dei figli del motociclista, ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi dove rivela alcuni dettagli della relazione con Biaggi. Adesso la Pedron, Miss Italia 2002, è una mamma felice e soddisfatta. Ma la serenità non è sempre stata protagonista della sua vita. La sua famiglia con Biaggi non poteva ...

Eleonora Pedron : il rapporto tra l’ex Max Biaggi e i loro figli : Eleonora Pedron parla della sua vita da mamma a tempo pieno In un’intervista rilasciata a Oggi, Eleonora Pedron, Miss Italia 2002 ed ex compagna di Max Biaggi, racconta della sua vita da mamma. Durante il giorno, Eleonora Pedron, si allena, scrive disegna scarpe, gioielli ma soprattutto ricopre il ruolo di madre dei suoi figli, avuti […] L'articolo Eleonora Pedron: il rapporto tra l’ex Max Biaggi e i loro figli proviene da ...

BIANCA ATZEI DIMENTICA Max BIAGGI/ Il nuovo amore della cantante e quel retroscena su Amici (Domenica Live) : BIANCA ATZEI DIMENTICA Max BIAGGI annunciando, ai microfoni di Domenica Live di Barbara D'Urso, l'inizio di una nuova storia d'amore. Ecco chi ha conquistato il suo cuore.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:20:00 GMT)

Bianca Atzei : “La fine della storia con Max Biaggi? Ogni donna merita un uomo che abbia le palle per dire che qualcosa non va” : L’abbiamo vista a L’Isola del Famosi, dove è arrivata a conquistare un secondo posto. E ora, passato qualche tempo dalla fine del reality, Bianca Atzei ha deciso di raccontarsi a Barbara D’Urso durante una puntata di Domenica Live. E il racconto non poteva non toccare la fine della storia con Max Biaggi. Una fine che, come Bianca ha detto più volte, l’ha fatta soffrire molto: “Qualsiasi donna merita un uomo che ...

“Ho un nuovo amore…”. Bianca Atzei spiazza tutti. E sorride. Poi la rabbia verso Max Biaggi : “Un vigliacco - vi dico perché” : Da quando è tornata dall’Isola dei Famosi sembra un’altra persona. Del resto lo aveva detto: “Vado in Honduras per trovare me stessa”. E così è stato. Della ragazza minuta e spaurita che era è rimasto poco o niente. Bianca Atzei non si nasconde più e non ha paura di parlare chiaro e tondo. Ha scelto Domenica Live per raccontarsi e parlare della fine della storia d’amore con Max Biaggi.«Io voglio comunque tenere un ricordo bello e positivo ...

Bianca Atzei a Domenica Live : "Max Biaggi? Ogni donna merita un uomo che abbia le palle di dirti cosa non va" : Dopo aver saltato l'ospitata post-Isola dei Famosi per problemi di salute, Bianca Atzei è stata intervistata da Barbara D'Urso, durante la puntata odierna di Domenica Live.La cantante sarda ha esordito, dichiarando di avere ancora dei problemi dopo la partecipazione al reality show condotto da Alessia Marcuzzi:prosegui la letturaBianca Atzei a Domenica Live: "Max Biaggi? Ogni donna merita un uomo che abbia le palle di dirti cosa non va" ...

Eleonora Pedron racconta Max Biaggi in versione papà : Eleonora Pedron ha condiviso con Max Biaggi una storia d’amore da cui sono nati anche due figli. Il rapporto tra l’ex Miss Italia e l’ex motociclista di MotoGp pare civile nonostante la separazione. I due hanno ammesso più volte di fare del loro meglio per i loro figli. É Eleonora Pedron questa volta a parlare di Max Biaggi versione papà in un’intervista alla rivista ‘Oggi‘. L’ex reginetta di bellezza confessa: “Max è sempre stato molto ...