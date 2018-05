M5s - Lega | nuovo vertice in mattinata per confermare nome del candidato premier

Governo M5s-Lega - Di Battista : “Colle non abbia paura e rispetti volontà italiani”. Il Pd : “Minaccia gravissima - eversivo” : Una lunga, snervante attesa quella della salita al Colle di Giuseppe Conte, poi sciolta con la convocazione ufficiale fissata per le 17.30. Un’attesa durante la quale si sono susseguite dichiarazioni ottimistiche, durissime critiche per il curriculum del candidato scelto dai due leader per guidare il nuovo esecutivo giallo-verde, silenzi che hanno lasciato trapelare ansia e preoccupazione per le decisioni del Quirinale. Una tensione che è ...

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Governo : Grillo - offensiva media contro esecutivo Lega-M5s : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “A marzo il paese si è espresso molto chiaramente affinché le zampate di una finanza mannara fossero allontanate dall’economia, dalle loro vite. Perché l’Europa non fosse più un campo di concentramento monetario, ma potesse davvero diventare un’unione di culture ed intenti”. Lo scrive Beppe Grillo sul blog. “La casta era acciaccata ma il popolo italiano ha chiesto ancora di ...

Governo M5s-Lega - Giuseppe Conte convocato al Quirinale per l’incarico : Si sblocca la situazione politica:?alle 17.30 il presidente Mattarella riceve il candidato premier di Movimento Cinqee Stelle e Lega per l’incarico di Presidente del consiglio. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica». Lega:?«Pronti a partire»...

Di Maio : Conte resta il candidato premier di M5s e Lega : Roma, 23 mag. , askanews, 'Conte è e resta assolutamente il candidato premier del M5S e della Lega'. Lo afferma il capo politico del M5S, Luigi Di Maio.

Governo - Scalfari : “M5s e Lega insieme sono una catastrofe perché populisti. Renzi? Lo è anche lui” : “M5S e Lega? insieme sono una catastrofe soprattutto per l’Europa, Salvini è per l’uscita ed è amico addirittura di Putin. Il populismo è sempre pericoloso, dovunque si svolga. Non ce ne rendiamo conto ma è veramente tragico e pericoloso”. sono le parole del fondatore de La Repubblica, Eugenio Scalfari, intervistato da Giovanni Floris nel corso di Dimartedì (La7). Pessimistica l’opinione del giornalista su un Governo ...

«Euro una gabbia» - «Berlino superpotenza» : ecco perché Savona piace a Lega e M5s (e spaventa l’Europa) : Già ministro con Ciampi,m il docente candidato a diventare ministro dell’economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite

Governo M5s-Lega - Mattarella convoca Conte al Quirinale alle 17.30 : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, poi, è pare il problema principale nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. --Dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di Conte si ...

M5s-Lega - Di Maio blinda Conte : «È e resta il candidato premier» : «Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 stelle e della Lega». Tiene il punto il capo politico del M5S Luigi Di Maio mentre c’è attesa per le decisioni del...

Governo M5s-Lega - Mattarella vuole garanzie sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l’incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l’incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che sarebbe dovuta arrivare oggi, verosimilmente slitterà. Si attendono anche le spiegazioni che fornirà Conte sul curriculum “gonfiato”. E poi c’è il problema Savona, sostenitore di posizioni euroscettiche, su cui Salvini ha posto un aut aut che ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...

GOVERNO LEGA-M5s - DI MAIO “CONTE RESTA CANDIDATO PREMIER”/ Salvini - “subito voto” : spread vola a quota 190 : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S, Mattarella decide tra Conte o Di MAIO premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:57:00 GMT)

Sondaggi - Lega unica a crescere : è al 25%. Centrodestra oltre il 41. Scivolone M5s rispetto al 4 marzo (ma resta al 30) : “O si parte o si vota” dice Matteo Salvini e a dargli ragione sono i Sondaggi. Oggi, secondo l’istituto Noto Sondaggi per #Cartabianca, il Centrodestra tutto unito andrebbe oltre il 41 per cento, cifra che avvicina a una maggioranza parlamentare autonoma. resta il dubbio sull’eventuale riunione della coalizione dopo i tentativi della Lega di formare un governo con il M5s, ma il Centrodestra ha abituato negli anni che una ...