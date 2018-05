Tecnovisionarie 2018 | Elisa Di Lorenzo premiata nella categoria videogames

eurogamer

: #Tecnovisionarie2018: Elisa Di Lorenzo vince il premio per la categoria videogames. - Eurogamer_it : #Tecnovisionarie2018: Elisa Di Lorenzo vince il premio per la categoria videogames. - GamesnoteIT : Tecnovisionarie 2018: Premiata Co-founder di Untold Games - GameReactorIT : Elisa Di Lorenzo di Untold Games riceve il Premio Internazionale Tecnovisionarie 2018 -

(Di martedì 22 maggio 2018) AESVI ha partecipato ieri alla cerimonia di premiazionepremiandoDi, Co-founder di Untold Games.Promosso da Women&Tech - Associazione Donne e Tecnologie, il Premio Internazionaleviene attribuito ogni anno a donne che,loro attività professionale, hanno testimoniato di possedere visione, privilegiando l'impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l'etica. Donne ritenute "" nel settore della ricerca, dell'innovazione, dell'impresa, dei media e della cultura. Giunto alla sua XII edizione, dal tema "Being Digital", il Premio vanta una Giuria composta da qualificati esponenti degli ambiti tematici delle diverse categorie di concorso, del mondo della cultura e della comunicazione.ha ricevuto il premio dedicato ai- riconoscimento inserito per il primo anno in- per non aver ...