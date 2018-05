MotoGp – Vinales ci va giù pensante | il duro sfogo di Maverick a Le Mans | “sono stufo!”

MotoGp - Valentino Rossi un maestro! Con la guida 'guarisce' la Yamaha - mentre Vinales affonda. E al Mugello : Basterà l'aria di casa a rivitalizzare la casa dei tre diapason e a permettere al nove volte Campione del Mondo di regalare la magia al popolo giallo? Intanto Maverick Vinales sprofonda e Johann ...

MotoGp - Valentino Rossi un maestro! Con la guida ‘guarisce’ la Yamaha - mentre Vinales affonda. E al Mugello… : Il popolo giallo non vede l’ora di abbracciare il proprio idolo, la fiumana del Mugello si sta caricando in vista del GP d’Italia in programma tra due settimane, tutti i sostenitori di Valentino Rossi attendono febbricitanti una delle gare più belle e appassionanti dell’intero anno sperando in un nuovo miracolo del Dottore. Oggi è stato un maestro sublime a Le Mans, ha conquistato un insperato terzo posto portando sul podio una ...

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGp - Viñales bacchetta la Yamaha : “non abbiamo preso la strada giusta - è frustrante vedere che…” : Maverick Viñales ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Le Mans, dove non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto in griglia La Yamaha ufficiale non riesce a compiere quello step decisivo per poter competere per il vertice, questo dicono le qualifiche del Gp di Le Mans che vedono Viñales e Rossi chiudere all’ottavo e al nono posto. AFP/LaPresse Una situazione davvero complicata a cui lo spagnolo non riesce a darsi una ...

MotoGp - Francia : terze libere a Vinales - poi Marquez e Valentino : Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di MotoGp con il tempo di 1'31?619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda , 1'31?774, e ...

MotoGp - Francia - terze libere a Vinales : Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di Motogp con il tempo di 1'31?619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda (1'31?774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1'31?810). Quarto tempo per la Yamaha del team satellite Tech3 guidata da Zarco che chiude con un distacco di +0.247 da Vinales. --Al quinto posto c'è invece la prima Ducati, quella di Andrea Dovizioso (+0.317), davanti ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifiche delle prove libere 3. Maverick Vinales vola - ottimo Valentino Rossi (3°) : E’ stato lo spagnolo Maverick Vinales, in sella alla Yamaha, ad ottenere la miglior prestazione delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, sulla sua M1, negli ultimi minuti si è preso la vetta con il tempo di 1’31″619, primo anche nella classifica combinata dei tempi, confermando come la propria moto a Le Mans sia molto veloce. Alle spalle del n.25, il leader del Mondiale Marc ...

MotoGp – Terminate le Fp3 a Le Mans : Vinales beffa Marquez sul finale - che spettacolo la Yamaha in Fancia [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti al termine della terza sessione di prove libere del Gp di Francia Pista di Le Mans infuocata questa mattina nella terza sessione di prove libere del Gp di Francia di MotoGp. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo a caccia del pass per le Q2 di questo pomeriggio. Una sessione positivissima per la Yamaha che piazza Maverick Vinales davanti a tutti: lo spagnolo ha beffato sul finale il ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3 e del combinato. Maverick Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi chiude terzo : Nelle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale di MotoGP, il migliore è stato Maverick Vinales in sella alla Yamaha con il crono di 1’31″619 a precedere la Honda di Marc Marquez (1’31″774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1’31″810). Fuochi d’artificio nel finale con caduta anche per il leader del Mondiale. Più attardato Andrea Dovizioso (15°) che però rientra nella top 10 della ...