Anticipazioni Grey’s Anatomy 15 | addio a Justin Chambers Alex? Chi va via e chi resta

Finale di Grey’s Anatomy 14 - tutte le Anticipazioni sull’ultimo episodio tra addii - matrimoni e colpi di scena (video) : Col primo e finora unico sneak peek del Finale di Grey's Anatomy 14, in onda negli Stati Uniti il 17 maggio, si entra nel vivo dell'ultimo episodio di questa stagione, che come noto vedrà al centro della trama l'atteso matrimonio tra Alex e Jo, ma anche gli annunciati addii ai personaggi di April Kepner e Arizona Robbins, che usciranno di scena per non fare ritorno nella quindicesima stagione. Tanta carne al fuoco dunque per questo Finale di ...

Un episodio politicamente impegnato per Grey’s Anatomy 14 su Fox Life : Anticipazioni e trame del 14 e 21 maggio : Mentre il finale della quattordicesima stagione è alle porte negli Stati Uniti, continua la programmazione italiana di Grey's Anatomy 14 su Fox Life: nella serata di questo lunedì 14 maggio sarà infatti proposto l'episodio 14x19 in prima visione per l'Italia. "Beautiful Dreamer", questo il titolo dell'episodio sia in lingua originale sia su Fox Life, si tinge di impegno politico: l'episodio toccherà infatti il delicato tema dei Dreamers, cioè ...

Prime foto dal finale di Grey’s Anatomy 14 - mistero al matrimonio di Alex e Jo : Anticipazioni sull’ultimo episodio : La trama è già nota da qualche settimana, ma le Prime foto promozionali dal finale di Grey's Anatomy 14 regalano un'anteprima di ciò che il pubblico vedrà nell'ultimo episodio della stagione. La conclusione del quattordicesimo capitolo del medical drama si preannuncia agrodolce: dopo che April è riuscita a salvarsi da un drammatico incidente stradale e Arizona ha scelto di trasferirsi a New York per stare con sua figlia e aprire lì un centro ...

In Grey’s Anatomy 14 su FoxLife il fantasma di Ellis e quello di Trump : Anticipazioni episodi 7 e 14 maggio : Continua la programmazione di Grey's Anatomy 14 su FoxLife con l'anteprima assoluta italiana della stagione attualmente in corso negli Stati Uniti del medical drama di Shonda Rhimes, appena rinnovato per una quindicesima stagione. La protagonista Meredith Grey, in questa seconda parte di stagione, è alle prese con la sua ricerca sull'autorigenerazione di microfegati, che potrebbe rivoluzionare la medicina dei trapianti e farle vincere ...

Grey’s Anatomy 14×23 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×23 Cold as Ice va in onda giovedì 10 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×23: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Cold as Ice, ossia letteralmente ...

In Grey’s Anatomy 14 su Fox Life l’incontro di Meredith con Nick Marsh : Anticipazioni del 30 aprile e 7 maggio : Un'altra serata tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital ci attende anche oggi, lunedì 30 aprile: Grey's Anatomy 14 su Fox Life sarà in onda come sempre con un nuovo episodio in prima visione assoluta per l'Italia. Ad essere trasmesso stasera sarà l'episodio 14x17, dal titolo italiano "Un giorno come questo" ("One Day Like This" in lingua originale): se lo scorso episodio ha avuto come focus l'amore nascente tra Maggie e Jackson, ad ...

Grey’s Anatomy 14×22 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×22 Fight For Your Mind va in onda giovedì 3 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×22: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Fight For Your Mind, ...

Grey’s Anatomy 14 su Fox Life esplora l’amore tra Maggie e Jackson : Anticipazioni episodi del 23 e 30 aprile : Come ogni lunedì, anche questo 23 aprile sarà tempo di un nuovo appuntamento con Grey's Anatomy 14 su Fox Life: la programmazione italiana del medical drama prodotto da ShondaLand, indietro di circa cinque settimane rispetto a quella americana sull'emittente ABC, proporrà oggi l'episodio 14x16. "Sospesi nel tempo", questa la traduzione italiana del titolo dell'episodio che in inglese è "Caught Somewhere In Time", avrà al centro la storia ...

Grey’s Anatomy 14×21 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×21 Bad Reputation va in onda giovedì 26 aprile 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×21: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Bad Reputation, ossia ...

In arrivo un finale di Grey’s Anatomy 14 “non facile” - Anticipazioni da Ellen Pompeo sull’episodio degli addii : Il finale di Grey's Anatomy 14 sarà piuttosto difficile da digerire, avverte Ellen Pompeo: "not easy" ("non facile") ha dichiarato letteralmente la protagonista del medical drama parlando dell'ultimo episodio di questa stagione, attualmente in onda su ABC negli Stati Uniti e su FoxLife (canale 114 di Sky) in Italia. In patria il finale di Grey's Anatomy 14 andrà in onda giovedì 17 maggio, circa un mese dopo nel nostro Paese, con gli attesi ...

In Grey’s Anatomy 14 su FoxLife flashback - proposte di nozze e nuovi amori : Anticipazioni episodi del 16 e 23 aprile : Prosegue in anteprima assoluta per l'Italia la programmazione di Grey's Anatomy 14 su FoxLife, il medical drama di Shonda Rhimes che proseguirà per almeno altre due stagioni, stando al rinnovo biennale del contratto della protagonista Ellen Pompeo. La serie di punta della ABC va in onda in Italia con un episodio a settimana in prima serata ogni lunedì, a partire dalle 21.00, sul canale 114 di Sky. Lunedì 16 aprile va in onda l'episodio ...

In Grey’s Anatomy 14×22 arriva la madre di Alex Karev? Anticipazioni sull’episodio diretto da Jesse Williams : L'episodio di Grey's Anatomy 14x22, dal titolo Fight for your mind, potrebbe riservare una sorpresa per gli appassionati del personaggio di Alex Karev. Subito dopo la messa in onda dell'episodio 14x19, che ha affrontato il tema dei Dreamers e delle nuove politiche sull'immigrazione dell'amministrazione americana, è stata svelata una breve sinossi del ventiduesimo capitolo di questa stagione del medical drama, che andrà in onda negli Stati ...

Grey’s Anatomy 14×20 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×20 Judgment Day va in onda giovedì 19 aprile 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×20: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Judgment Day, ossia ...