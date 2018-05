7 colpi da oltre 150 milioni | ecco il nuovo Napoli 2018 19? Formazione stellare

Blastingnews

: E niente, oltre sti colpi che mi fa prende, lo amo. Mi piace veramente svegliarmi ogni mattina con la notifica del… - Jayhyuna : E niente, oltre sti colpi che mi fa prende, lo amo. Mi piace veramente svegliarmi ogni mattina con la notifica del… - allnews24eu : Allontanata da Imperia banda di “ladri in trasferta”: con tre colpi rubano oltre 2.400 euro in due ore - - riviera24 : Allontanata da Imperia banda di “ladri in trasferta”: con tre colpi rubano oltre 2.400 euro in due ore -

(Di lunedì 21 maggio 2018) La stagione 2017/si è oramai conclusa e ildi Aurelio De Laurentiis deve accontentarsi di un secondo posto che però lascia l'amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere e che invece non è stato. Proprio per questa ragione, al di la' della permanenza o meno di Maurizio Sarri VIDEO sulla panchina azzurra, si tornera' a fare la voce grossa anche sul mercato e a mettere mano pesantemente al portafoglio, perché l'obiettivo è quello di costruire unaancor più competitiva per il campionato/19. Stando alle indiscrezioni lanciate dalla redazione di Premium Sport, si può gia' ipotizzare ilche verra', con tutti i possibili acquisti che la dirigenza azzurra potrebbe mettere a segno in estate. Raiola prova a convincere ilper Donnarumma? Secondo quanto riferito dai programmi Mediaset, Mino Raiola potrebbe cercare di convincere il ...