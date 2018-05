Incidente sulla A4 | bus esce fuori strada | 26 feriti

Incidente sulla Ispica-Pozzallo - grave studentessa pozzallese : la ragazza tornava a casa a Pozzallo, dopo avere trascorso la mattinata a scuola ad Ispica. E' andata a sbattere contro un muro in cemento

Genova - tamponamento a catena sulla Sopraelevata/ Incidente e caos nel capoluogo ligure - traffico in tilt : Genova, tamponamento a catena sulla Sopraelevata. Incidente e caos nel capoluogo ligure, traffico in tilt dopo lo scontro fra quattro autoveicoli all'altezza del casello Genova Ovest(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:26:00 GMT)

Incidente sulla Pontina : traffico in tilt : Roma: lunghe code tra Via Mascagni e Viale Europa Roma – Un’auto si è ribaltata generando un grave Incidente. Il tutto è avvenuto sulla via Pontina, all’altezza di Aprilia e in direzione di Roma. Secondo quanto si apprende, una persona sarebbe rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Lunghe code si stanno formando nel tratto tra Via Mascagni e Viale Europa. L'articolo Incidente sulla Pontina: traffico in tilt proviene ...

Grave Incidente sulla via Braccianense : È di un codice rosso e cinque codici gialli il bilancio di uno scontro frontale avvenuto ieri sera alle 20.10 sulla via Braccianense. Coinvolte nell’incidente due auto. Ad avere la peggio tra i passeggeri e’ stata una donna, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bracciano. Tra i feriti in codice giallo anche un bambino di 6 anni. Al vaglio la dinamica dell’accaduto. È intervenuta per i rilievi la Polizia di Roma ...

Bagnara. Incidente sulla statale 18 morti Domenico Melluso e Antonio D’Errigo : Tragedia della strada a Bagnara (Reggio Calabria). Due persone sono morte ed una terza è rimasta gravemente ferite a causa

Incidente sulla SS 20 nell'imperiese : ferito gravemente un centauro 26enne di Centallo : Grave Incidente nel pomeriggio di ieri , 12 maggio, sulla SS 20 del Colle di Tenda, in territorio imperiese, nel Comune di Olivetta San Michele. Un motociclista, secondo quanto risulta, avrebbe perso ...

Incidente sulla Ss 75 - tre auto coinvolte - Due feriti : Stampa Assisi Cronaca TOPICS assisi auto bastia feriti Incidente perugia ss 75 Precedente: Buche, raffica di richieste danni nel 2018 - Uffici comunali in affanno Redazione La VETRINA di TuttOggi.

Incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti : diversi feriti : Incidente stradale stamattina intorno alle ore 11 sulla Scoglitti Vittoria nei pressi di un distributore di carburante. Tre le auto coinvolte e diversi i feriti.

Crescentino : Incidente sulla provinciale - auto fuori strada : Sara Corsini, . L'incidente nel pomeriggio di giovedì , Sara Corsini, incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì, lungo la sp 31 bis nei pressi di Crescentino, all'altezza dello svincolo per la ...

Incidente sulla SS36 per la nuova Lecco-Ballabio - due feriti : LECCO - Incidente sulla statale 36 domenica sera poco dopo le 19: coinvolte due auto che per motivi da chiarire si sono scontrate sulla rampa di uscita per il Bione dal Terzo Ponte, quella che conduce ...

Incidente sulla Torino-Savona : uno dei feriti trasportato in codice rosso al S.Croce : Grave Incidente stradale, nella notte, lungo l'autostrada Torino-Savona. Due i veicoli coinvolti, scontratisi all'altezza di Fossano. Tre in totale i feriti: un codice rosso, trasportato all'ospedale ...

Tragico Incidente sulla statale - diciottenne muore dopo venti giorni di coma : di Nello Ferrigno Gaetano Vitolo è la seconda vittima dello scontro che lo scorso 15 aprile a Nocera Superiore aveva provocato la morte del diciassettenne Raffaele Rossi. Il ragazzo, 18 anni, era ...

