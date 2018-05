Ballando | Selvaggia Lucarelli | la maglia contro Barbara d’Urso e Grande Fratello

Ballando con le Stelle - Selvaggia Lucarelli e la maglietta che percula il GF : «Con me gli sponsor restano» : Selvaggia Lucarelli Alla finale di Ballando con le Stelle 2018 Selvaggia Lucarelli sfotte apertamente il Grande Fratello di Barbara D’Urso. La giudice del dance show di Rai1 si è presentata in diretta su Rai1 con una maglietta che recava la seguente scritta: “Comunque con me gli sponsor restano“. Una frecciata rivolta dritta al reality show di Canale5, dove – negli ultimi giorni – il nome della Lucarelli era stato ...

SELVAGGIA LUCARELLI/ Frecciata a Barbara D'Urso : “Non ho avuto mezza scusa” (Ballando con le Stelle 2018) : SELVAGGIA LUCARELLI si prepara a tornare su Rai Uno per la finalissima di Ballando con le Stelle 2018, ma in attesa della puntata conclusiva ha lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:29:00 GMT)

ASCOLTI TV 5 MAGGIO/ Ballando batte Amici : Selvaggia Lucarelli contro la Soldati - lei tuona su Instagram : ASCOLTI TV 5 MAGGIO 2018: La semifinale di Ballando con le stelle 13 batte il serale di Amici 17: il team di Maria De Filippi esulta lo stesso ma il pubblico dice la sua.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:27:00 GMT)

Akash e Veera Kinnunen/ Contro Selvaggia Lucarelli : "Lui non è un vero uomo" (Ballando con le stelle) : Video, Akash Kumar & Veera Kinnunen continuano la loro corsa a Ballando con le stelle proiettandosi in una insperata semifinale, dopo il difficile inizio. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:20:00 GMT)

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Selvaggia Lucarelli : "Basta - stasera uscite!" (Ballando con le stelle) : Video, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:10:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli/ Riuscirà a "eliminare" Nathalie Guetta? (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli conferma il suo ruole di giudice dalla lingua taglienta a Ballando con le stelle 2018. La giornalista non nasconde simpatie e antipatie per i ballerini ancora in gara.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:25:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli/ Scontro con Cristina e Stefania Rocca : "Questione di personalità" (Ballando) : Selvaggia Lucarelli, che questa sera tornerà nel salotto di Ballando con le Stelle 2018, ha recentemente rivelato i motivi alla base del suo addio a Rollingstone. E su Asia Argento...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:42:00 GMT)

SELVAGGIA LUCARELLI/ La pace con Asia Argento e l'esperienza a Rollingstone (Ballando con le Stelle) : SELVAGGIA LUCARELLI, che questa sera tornerà nel salotto di Ballando con le Stelle 2018, ha recentemente rivelato i motivi alla base del suo addio a Rollingstone. E su Asia Argento...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 08:06:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Al suo posto Ciacci : Ballando con le Stelle: addio Selvaggia Lucarelli? Pronto Giovanni Ciacci Novità in vista per Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci è già stato riconfermato per il prossimo anno ma potrebbero esserci dei cambiamenti. Come rivela Spy nell’ultimo numero in edicola, pare che Selvaggia Lucarelli sia pronta a lasciare il suo posto da […] L'articolo Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Al suo posto Ciacci ...

Selvaggia Lucarelli - ospite di Amici con tutto il cast di Ballando con le Stelle. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle. Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a...

Ballando con le stelle - Selvaggia Lucarelli : 'La prossima settimana...'. Milly Carlucci e Maria De Filippi - terremoto : Più ce una 'notizia bomba', quella di Selvaggia Lucarelli su Ballando con le stelle è un terremoto tv: 'La prossima settimana - scive su Twitter Selvaggia, giurata del talent vip di Raiuno condotto da ...

Selvaggia Lucarelli - ospite di Amici con tutto il cast di Ballando con le Stelle. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle . Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a lanciarla ...

Selvaggia Lucarelli ad Amici con il cast di Ballando. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle . Una notizia che si fa fatica a considerare reale, anche se a lanciarla è ...

Selvaggia Lucarelli - ospite di Amici con tutto il cast di Ballando con le Stelle. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle. Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a lanciarla ...