Nuovo album per i Justice | in arrivo ' Woman Worldwide'

Ufficiale l’instore di Luca Carboni per il Nuovo album Sputnik prima del tour autunnale : L'instore di Luca Carboni è finalmente Ufficiale. L'artista è quindi pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del disco che andrà a rilasciare l'8 giugno. Il disco è stato anticipato dal singolo Una grande festa, con il quale è tornato in radio dopo aver annunciato il tour autunnale. Gli eventi firma copie inizieranno dopo la pubblicazione di Sputnik con la prima data l'8 giugno a Milano. L'artista sarà anche a Roma, Bologna, ...

The Kolors in Universal Music : l’addio a Baraonda in vista del Nuovo album : The Kolors in Universal Music in attesa del rilascio del nuovo disco di inediti che non avverrà su etichetta Baraonda. Suraci lascia la guida della band di Stash Fiordispino nelle sapienti mani di Massara, presidente di Universal Music Italia, che si occuperà di seguire il rilascio del nuovo album del gruppo. Dopo la vittoria al talent show Amici di Maria De Filippi, la band dei The Kolors aveva firmato un contratto con Baraonda, proprio come ...

L’uscita del Nuovo album dell’artista siciliano Fernando Alba : Nei giorni scorsi è uscito l’ultimo lavoro discografico del cantautore Fernando Alba, dal titolo “Nello stesso acido”, nove tracce di

Ed Sheeran è al lavoro sul Nuovo album e sarà in tour fino al 2019 : C'è speranza che ci sia qualche data in Italia!

Al via le registrazioni del Nuovo album di Marco Mengoni : le ultime indiscrezioni : Il nuovo album di Marco Mengoni è in lavorazione. A confermarlo è un'immagine social di uno dei percussionisti di Laura Pausini, che ha confermato del ritorno in studio dell'artista di Ronciglione. Il ritorno in musica darà un seguito all'EP Onde, con il quale è tornato in radio nel mese di giugno del 2017. Da quella data, i fan attendono un suo ritorno in musica con tante novità. In questi mesi, l'artista ha ingannato l'attesa con ...

Gué parla di Noyz - Caparezza - Marracash - Cardi B - DPG e del Nuovo album : Gué Pequeno ha rilasciato una succosissima intervista per la radio svizzera – non tutti sanno che il rapper da qualche anno è residente a Lugano – 'Rete Tre', durante la quale ha avuto modo, oltre che di parlare del suo libro 'Guérriero' e di esprimere pareri relativamente a molti suoi colleghi, di fornire alcune informazioni riguardo ai suoi progetti futuri. Il nuovo album e le nuove collaborazioni Guè non si è fatto problemi a svelare la sua ...

Prince - in arrivo un Nuovo album d'inediti sulla piattaforma Tidal - : Raggiunto un accordo tra gli eredi e il servizio di streaming musicale di proprietà del rapper americano Jay-Z. L'uscita della raccolta è prevista per il 2019

Christina Aguilera è tornata - il 15 giugno esce il suo Nuovo album 'Liberation' : Anche grazie al suo aiuto sono stati raccolti più di 80 milioni di dollari per il World Food Program e altre associazioni che combattono la fame nel mondo.

Jay-Z e Tidal rilasceranno un Nuovo album di Prince - : Secondo i termini dell'accordo iniziale di Tidal con Prince, il servizio diceva che gli erano stati promessi diritti di streaming per i prossimi due LP di Prince: Hit N Run: Phase One e Hit N Run: ...

Prince - in arrivo un Nuovo album d'inediti nel 2019 : raggiunto un accordo tra gli eredi e Tidal : ... siglato prima della morte dell'artista e produttore, che concedeva a Tidal i diritti esclusivi per lo streaming degli album della serie HITnRUN di Prince: l'azienda ha poi sostenuto la convinzione ...

Carl Brave : nel Nuovo album "Notti brave" ci sono anche Francesca Michielin e Fabri Fibra : E molti altri!

Johnny Marsiglia e Big Joe raccontano Memory - il loro Nuovo album : Figo il mondo dei social, ma quello che conta è beccare la gente dal vivo. Big Joe: Per un musicista è fondamentale portare la propria musica al pubblico, fargliela toccare. Di sicuro per come stanno ...

Audio e tracklist di Voicenotes di Charlie Puth - il Nuovo album è un ritratto delle debolezze e il lato umano del cantante : Dopo lunga attesa, è finalmente disponibile Voicenotes di Charlie Puth. Il nuovo album è stato rilasciato venerdì 11 maggio, dopo alcuni mesi di ritardo, annunciato dal cantante stesso. Voicenotes di Charlie Puth, infatti, sarebbe dovuto uscire ancora lo scorso gennaio, ma a causa di alcuni inconvenienti di carattere amministrativo, l'uscita dell'album è slittata a primavera inoltrata. Per Charlie Puth si tratta del secondo album di ...

Arctic Monkeys : pubblicato il Nuovo album 'Tranquility Base Hotel Casino' - ascoltalo qui : Sono tornati gli Arctic Monkeys . A cinque anni dall'ultimo successo, AM , la band di Alex Turner ha pubblicato il nuovo album, Tranquility Base Hotel & Casino . La band non ha pubblicato alcun ...