Agricoltura | Olivero | riforma Agea per dare risposte e migliorare pagamenti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Il decreto legislativo approvato oggi in via definitiva dal Consiglio dei Ministri consente di iniziare un percorso di rinnovamento organizzativo del sistema delle erogazioni inmettendo le basi operative perre”. Così in una nota Andrea, ViceMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali in merito alla riorganizzazione diapprovata oggi dal Consiglio dei Ministri, rispondendo alle contestazioni del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.Un obiettivo condiviso, prosegue, “da tutte le forze politiche anche in queste ore. è doveroso premettere che il provvedimento rispetta e tiene conto delle autonomie di quelle regioni che, come il Veneto, si avvalgono di propri organismi pagatori, ma allo stesso tempo intende creare le condizioni per un migliore coordinamento tra gli enti ...