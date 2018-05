GERUSALEMME E GAZA | SCONTRI PER AMBASCIATA USA Palestinesi uccisi da raid Israele | Trump

Ambasciata Usa a GERUSALEMME - scontri a Gaza : 40 morti | : Città blindata per l'inaugurazione della nuova sede. Alla cerimonia presenti Ivanka Trump e il consigliere Kushner. Lungo la Striscia esplode la rabbia: oltre alle vittime, ci sono più di mille feriti ...

Apre l’Ambasciata Usa a GERUSALEMME : scontri al confine con Gaza : uccisi 41 palestinesi - 1600 feriti : Almeno 41 palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento del l’Ambasciata americana a Gerusalemme . E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati scontri , in partico...

A Gaza decine di morti prima dell'apertura dell'ambasciata americana a GERUSALEMME : 'Oggi è il grande giorno in cui attraverseremo il recinto e diremo a Israele e al mondo che non accettiamo di essere occupati per sempre', ha detto un insegnante palestinese di Gaza all'agenzia ...