OnePlus 6 a un passo dall’essere ufficiale | ecco prezzi | specifiche e immagini da Amazon

Prima foto OnePlus 6 : immancabile notch - uscita ad un passo? : La Prima foto OnePlus 6 è servita: lo smartphone del produttore cinese è protagonista di uno scatto quasi sicuramente autentico e pubblicato per la Prima volta dalla fonte Techtastich.nl. Come evidente nell'immagine riportata in questo articolo, ecco che compare nella parte alta del display il tanto amato e odiato notch che ha fatto la sua Prima comparsa sull'iPhone X ma che ga avuto modo di essere riproposto in un numero crescente di top di ...