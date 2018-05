Montagna | precipita per 10 metri nel savonese | ferito

Incidenti in Montagna : scialpinista precipita sul Grande Mesule - ha riportato vari traumi : Incidente in Valle Aurina: uno scialpinista è precipitato durante un’escursione sul Grande Mesule. L’uomo è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale di Bressanone: ha riportato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al soccorso alpino, anche l’elisoccorso Pelikan 1 e l’elicottero tirolese Martin 7. L'articolo Incidenti in montagna: scialpinista precipita sul Grande Mesule, ha ...

Incidenti in Montagna - Trentino : scialpinista precipita e muore : Grave incidente sulle montagne del Trentino: uno scialpinista è morto dopo essere precipitato in un canalone poco sotto la cima Colbricon. Sul posto l’elicottero inviato dalla centrale di emergenza provinciale che ha portato in quota i soccorritori della stazione di San Martino di Castrozza. La vittima è stata elitrasportata presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Fiera di Primiero. L'articolo Incidenti in Montagna, Trentino: ...

Incidenti in Montagna : precipita sul Monte Torrezzo - 54enne in gravi condizioni : Incidente in Montagna, nel Comune di Endine Gaiano (Bergamo): una donna è precipitata per diversi metri sul Monte Torrezzo. Sul posto il soccorso alpino e l’elicottero con cui è stata trasportata all’ospedale Giovanni XXIII. La 54enne è ricoverata in prognosi riservata. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul Monte Torrezzo, 54enne in gravi condizioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : precipita in dirupo in mountain bike - muore 17enne : Grave incidente in Valle Isarco: un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori ma per giovane non c’è stato ...

TRAGEDIA CONCARENA - MORTO ALPINISTA/ Precipitato in Montagna davanti all’amica : lei è sotto choc : CONCARENA, MORTO ALPINISTA: un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento metri sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’amica, sotto shock(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Incidente in Montagna - precipita e muore sotto gli occhi della moglie : Tragedia in montagna, sul massiccio della Concarena. Un alpinista è morto sulle pareti rocciose che sorgono dietro il centro abitato di Ono San Pietro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - un 41enne bergamasco - stava...

Incidenti in Montagna : scialpinista precipita durante escursione nel Meranese - grave : Uno scialpinista altoatesino è precipitato per 150 metri durante un’escursione sul Picco Ivigna, nel Meranese: ha riportato ferite gravissime. Il giovane, che praticava il fuori pista con sci da alpinismo, è caduto a causa di un cedimento del manto nevoso. E’ stato recuperato dal soccorso alpino di Merano e trasportato in ambulanza all’ospedale di Bolzano. L'articolo Incidenti in montagna: scialpinista precipita durante ...