Hawaii | vulcano Kilauea | ecco cosa potrebbe scatenare un’eruzione esplosiva e il

Hawaii : i satelliti Cosmo-SkyMed rilevano gli effetti dell’eruzione del vulcano Kilauea : Hawaii, 5 maggio, alba: l’ultimo sguardo di Cosmo-SkyMed all’eruzione del vulcano Kilauea va a completare l’immagine interferometrica elaborata per il periodo 19 aprile – 5 maggio e rileva informazioni cruciali per i vulcanologi. Le giornate del cataclisma che si è abbattuto sui fianchi di Kilauea sono tutte concentrate in questa “foto”. L’immagine – spiega Global Science – immortala la porzione del territorio hawaiano dopo lo sciame ...

Hawaii : il vulcano Kilauea spaventa ancora - nuove evacuazioni. VIDEO - : nuove fessure vulcaniche si sono aperte martedì 8 maggio nella zona di Lanipuna, a est del vulcano, obbligando i residenti ad evacuare la zona. Il vulcano è in continua attività dal 1983

Hawaii : l’eruzione del vulcano Kilauea vista dallo spazio : I satelliti della NASA hanno offerto un’inedita visuale della grande eruzione vulcanica iniziata alle Hawaii il 3 maggio scorso. Due immagini scattate dallo spazio nella giornata del 6 maggio hanno immortalato lo stato dell’eruzione, quando ancora le fessure che si sono venute a creare nel terreno erano inferiori alle attuali 14. Il vulcano Kilauea sta devastando in particolare l’area di Leilani Estates e ha già provocato ...

Hawaii - eruzione del vulcano Kilauea : precipitazioni in arrivo - cresce il pericolo delle piogge acide : Mentre le previsioni annunciano pioggia sull’area del distretto di Puna per i prossimi giorni, con le eruzioni del vulcano Kilauea in corso nella suddivisione di Leilani Estates aumenta il pericolo delle piogge acide alle Hawaii. Molti sono i residenti che, già psicologicamente provati dalla paura di perdere tutto, ora iniziano a temere anche gli effetti pericolosi delle piogge acide. Ma che cosa sono le piogge acide? Quando il magma si avvicina ...

Hawaii - lo spirito di Aloha : le comunità si riuniscono per sostenersi durante la drammatica emergenza generata dal vulcano Kilauea : Giovedì notte, quando sono arrivati i primi ordini di evacuazione, i residenti della suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna, hanno avuto pochi minuti per lasciare le loro case a causa delle eruzioni del vulcano Kilauea che finora hanno distrutto quasi 40 strutture. 6 giorni dopo, queste persone sono ancora poste sotto ordini di evacuazione. Ma la vita deve andare avanti: hanno bisogno di andare a lavoro, a scuola, i più piccoli ...

Hawaii - non si placa la furia del vulcano Kilauea : 14 fessure aperte nel suolo - nuove evacuazioni - quasi 40 strutture distrutte [GALLERY] : 1/13 Credit: USGS ...

Hawaii : nonostante i pericoli - il vulcano Kilauea offre stupendi angoli di paradiso : Le pendici del vulcano Kilauea offrono un ambiente incontaminato e rigoglioso e un territorio accessibile ed economico che sono in forte contrasto con le proprietà più costose e lussuose delle Hawaii. Ma vivere vicino ad uno dei vulcani più attivi del mondo ha i suoi rischi. 12 fessure vulcaniche si sono parte per le strade del distretto di Puna e 35 strutture sono state incendiate. È difficile stabilire attraverso le ricognizioni aeree quante ...

Hawaii : il vulcano Kilauea ha eruttato lava per decenni - ecco cosa fa la differenza questa volta : Il vulcano Kilauea delle Hawaii non è il tipico vulcano esplosivo. Continua a ribollire da 35 anni, emettendo lava incandescente che emerge da fratture nel suolo. L’eruzione di questo mese è più o meno uguale, fatta eccezione per la lava che sta distruggendo le case che si trovano a chilometri di distanza dal vulcano. Gli scienziati oggi, 8 maggio, hanno dichiarato che c’è stata una leggera diminuzione della pressione che spinge la lava in ...

Hawaii - la lava inghiotte la strada. Ancora emergenza per il vulcano Kilauea : 10mila evacuati : Oltre due dozzine di case sono state distrutte e altre decine sono minacciate dalla lava incandescente che cola dal vulcano Kilauea, il più attivo delle Hawaii. Gli ordini di evacuazione sono rimasti in vigore anche lunedì per centinaia di residenti nelle aree di Leilani Estates e Lanipuna Gardens nella parte orientale della Big Island delle Hawaii. Ai residenti di Leilani Estates è stato permesso di tornare nelle loro case domenica tra le 7 ...

Hawaii - vulcano Kilauea : si aprono altre fessure nel terreno - gli edifici distrutti salgono a 35 : Un’ulteriore fessura che emette lava e gas si è aperta nel suolo a Leilani Estates, la comunità hawaiana gravemente colpita dall’eruzione del vulcano Kilauea, uno dei più attivi del mondo. Le fessure nel terreno salgono, così, a 12, mentre il numero degli edifici completamente distrutti dalla lava che si sta facendo strada tra le abitazioni è salito a 35. L’Osservatorio vulcanologico delle Hawaii ha riferito che le emissioni attive di lava sono ...

Vulcano Kilauea : la differenza tra flussi di lava e fessure spiega quello che sta succedendo alle Hawaii : Il Vulcano Kilauea, nella Grande Isola delle Hawaii, non accenna a placarsi, con 11 fessure che si sono aperte nel terreno da giovedì scorso, costringendo all’evacuazione migliaia di persone. Quando si tratta di terminologia, spesso si fa confusione tra flusso di lava e fessura vulcanica. La differenza tra queste due caratteristiche spiega bene quello che sta succedendo in questi giorni alle Hawaii. Secondo il Servizio Geologico americano ...

Hawaii - le foto dell’eruzione del vulcano Kilauea : Da alcuni giorni il vulcano Kilauea, il più attivo dell’arcipelago delle Hawaii, sta devastando l’isola di Leilani. Oltre 10mila persone sono state evacuate, e di queste solo 2mila sono riuscite a rientrare nelle proprie case grazie a una parziale interruzione dell’attività eruttiva delle ultime ore. A causa dello sciame sismico registrato la scorsa settimana – la scossa più forte è stata di magnitudo 6,9 – la situazione rimane ...

Hawaii - la lava del vulcano inghiotte trenta case : L'eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii non si ferma e la lava, che ha già distrutto trenta case, continua a minacciare gli abitanti dell'isola.Nella notte, si sono aperte nuove crepe nella zona di Leilani Estates, nella parte orientale di Big Island, e da quelle spaccature inizia a fuoriuscire il magma, mentre dal comignolo del vulcano si alzano continuamente getti di magma e cenere, che raggiungono anche settanta metri di altezza. Il fiume ...